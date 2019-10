Boer en bouwer is er boos om, maar wat is stikstof eigenlijk?

Het stikstofbeleid zorgt de laatste tijd voor veel problemen. Zowel de bouwers en de boeren zijn er niet bepaald blij mee, maar wat is het precies en waarom is het nu zo’n ding?





Alhoewel er in Nederland de laatste tijd veel te doen is met stikstof, weet lang niet iedereen waarom het zo’n probleem is. Er is namelijk heel wat mee gemoeid. Zo zit het in de Nederlandse bodem, komen er schadelijke stoffen vrij bij landbouw en helpt het verkeer ook bepaald niet mee. Hoogleraar op het gebied van milieusysteemanalyse, Wim de Vries, beantwoordt zes vragen over het stikstofbeleid, om het begrijpelijk te maken.









„Er zijn veel verschillende soorten stikstof”, legt de hoogleraar uit. „Je hebt bijvoorbeeld lachgas, stikstofoxide, ammoniak en ga zo verder. We zwemmen in de stikstof, maar kunnen er eigenlijk niks mee. We hebben het echter wel nodig, om landbouwgrond vruchtbaar te maken en zo gewassen te kunnen verbouwen.”





De hoogleraar vertelt dat stikstof wordt omgezet naar ammoniak, wat te vinden is in kunstmest. De mest zorgt ervoor dat landbouwgrond vruchtbaar is en dat we gewassen kunnen verbouwen. „Vooral na de Tweede Wereldoorlog leidde het gebruik van kunstmest tot een enorme toename aan gewassen en was er genoeg te eten. In principe is stikstof niet verontreinigend, het is juist een voedingsstof.”





Wat is er mis mee?





„Stikstof kan ervoor zorgen dat bepaalde planten meer groeien en zo andere planten verdrukken. Zo verdwijnt de biodiversiteit. Stikstofdioxide draagt ook nog eens bij aan fijnstof, wat voor smog kan zorgen”, zegt De Vries. Daarnaast leidt stikstof tot verzuring en zure regen en draagt het bij aan de opwarming van de aarde.





Voor de boeren ligt het probleem vooral bij de veestapel, omdat een hoge hoeveelheid dieren zorgt voor meer uitstoot. Het aantal dieren zou dus omlaag moeten, maar daar zien zij weinig in.





Hoe komt het vrij?





„Als een boer kunstmest gebruikt op het land, kan stikstof heel makkelijk ontsnappen. Een deel daarvan gaat als ammoniak de lucht in, een ander deel als lachgas en een deel nitraat komt terecht in het oppervlaktewater.”





Stikstof komt echter niet alleen vrij bij landbouw, weet de hoogleraar. „45 procent van de stikstof in Nederland komt weliswaar uit de landbouw, dat is bijna alleen maar ammoniak. 35 procent komt echter uit het buitenland, dat is ammoniak en stikstofoxide, de overige 20 procent komt uit het Nederlandse verkeer, de scheepvaart, luchtvaart, bouw en industrie.”





Waarom ontstaat er nu zo’n groot probleem?





Stikstof is zeker geen nieuw probleem. Al sinds 1980 zijn we bezig met de stikstofproblematiek, maar het escaleert nu omdat een rechter heeft gezegd dat het zo niet langer kan doorgaan. De Vries: „Veel bouwprojecten liggen stil omdat er geen wet meer is om vergunningen te regelen. De landbouw had een fikse reductie beloofd, zo’n 10 kiloton, maar de hoeveelheid ammoniak is in werkelijkheid alleen maar gestegen. Daar heeft de rechter nu een streep door getrokken.”





Wat hebben de boeren en bouwers met stikstof te maken?





De bouwsector is goed voor zo’n 0,6 procent van de stikstofuitstoot in Nederland. Volgens professor De Vries is dat de oorzaak van de frustratie van de bouwers. „De bouwers zijn boos omdat de bouwsector bijna niks bijdraagt aan het probleem, maar wel stilgelegd wordt.”





De boeren zijn vooral bang voor nieuwe regels. „Ze voelen al decennialang dat de regelgeving strenger wordt. Op dit moment is er voor hen vooral onzekerheid. Wat echt zorgde voor de vlam in de pijp is een politieke uitspraak. Pas toen D66-Kamerlid Tjeerd de Groot zei dat de veestapel gehalveerd moest worden, gingen de boeren de weg op.”





En alhoewel dat de laatste druppel was, gaat het voor de boeren volgens De Vries niet alleen om de veestapel. „Ze zijn bang dat er steeds meer regelgeving komt. Er zijn al verschillende dingen verplicht en dat kost allemaal geld. De boeren hebben juist het gevoel dat ze al enorm veel hebben gedaan.”





Wat kunnen mogelijke oplossingen zijn?





„We moeten een traject vormen, naar een eindniveau toe”, vertelt de hoogleraar. „Daarbij moet je niet alleen de boeren aanpakken, maar ook het verkeer een halt toeroepen. Er moeten keuzes gemaakt worden: zijn er schonere auto’s nodig, of minder auto’s? Hetzelfde geldt voor de veestapel: richten we ons op minder uitstoot per dier, of moet de veestapel gereduceerd worden?”





Ook vindt De Vries dat we niet hetzelfde beleid moeten voeren in het hele land. „Geef elke provincie een potje en een limiet: binnen zoveel jaar moet de uitstoot op dit percentage uitkomen. Het is beter om zo’n beleid in behapbare brokken te verdelen, de provincies zijn dan verantwoordelijk. Het beleid moet simpeler worden.”