Bijna kwart van Nederlandse 40-plussers lijdt aan ernstige haaruitval

De Britse premier Boris Johnson heeft een compromisvoorstel gestuurd aan de Europese Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker. Het voorstel, over hoe zijn land met nieuwe afspraken over de brexit uit de EU kan vertrekken, is volgens Johnson „voor beide zijden aanvaardbaar." Later woensdag hebben de twee telefonisch contact over de kwestie.

In het 'ultieme' voorstel wordt de backstop geschrapt. De backstop is de regeling die moet garanderen dat er na de brexit geen harde, fysieke grens tussen Noord-Ierland en Ierland ontstaat. De Britse regering heeft Johnsons brief met daarin een toelichting op zijn plannen openbaar gemaakt, maar het protocol over Noord-Ierland blijft vooralsnog geheim.

Brexitonderhandelaar namens de EU, Michel Barnier, licht de lidstaten en het Europees Parlement later woensdag in over de ontwikkelingen.