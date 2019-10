'Beurse billen' tijdens het voorlezen

Hoofdconducteurs en machinisten lezen voor op basisscholen in kader van Kinderboekenweek.

Het is alweer even geleden dat hij het voor z’n eigen kinderen deed, maar het blijkt net als met fietsen: voorlezen verleer je niet. Machinist van de ICE International Martijn Eijkelkamp staat er helemaal klaar voor op Het Mozaïek in Hilversum, een school voor speciaal basisonderwijs en waar de meeste leerlingen van groep zeven hem nieuwsgierig aankijken vanaf de groene houten banken in tribuneopstelling. Sommigen zijn wat drukker met de fotograaf die er bij is om dit voorleesmomentje vast te leggen en een enkeling heeft meer aandacht voor een snoeppapiertje dat zojuist uit de zak is opgeduikeld, maar wanneer Eijkelkamp zijn keel schraapt, wordt het bijna helemaal stil. In zijn handen het Kinderboekenweekgeschenk, waaruit hij een hoofdstuk voorleest met zijn prettige, ietwat hese stem, of zoals hij zelf na afloop zegt: ,,ik heb weleens gehoord dat ik een echte whiskeystem heb!”

Five minutes of voorlees-fame

Zwemdiploma

Tijdens het voorlezen wordt hij af en toe onderbroken door typische basisschooldingen, zoals een jarig meisje in prinsessenjurk dat de klassen rond gaat, een gezamenlijke hoestbui -en daarna een synchrone lachbui- en een jongetje uit de onderbouw dat trots even zijn zwemdiploma komt laten zien. Wanneer de machinist ‘beurse billen’ voorleest, is er complete focus en schateren de kinderen het uit. ,,Weten jullie wat beurs betekent?” vraagt hij. De vingers gaan rap omhoog. ,,Net als met een appel”, antwoordt een meisje gedecideerd, ,,dat-ie dan een beetje verrot is geworden.” Een jongetje schuift telkens ongemakkelijk heen en weer op de houten bank. Hij zit niet zo lekker, ,,volgens mij heb ik ook beurse billen!”

Logo

Na een kwartier gaat het boek aan de kant en is er alle tijd voor vragen. ,,Kom maar op, wat willen jullie weten?” vraagt machinist Martijn en wrijft zijn handen alvast warm voor het vragenvuur, al duurt het even voordat het op gang komt. ,,Wat is dat dingetje?” vraagt een jongen, wijzend naar het zakje in het blauwe overhemd van de machinist waar iets uitsteekt. ,,Dat is een pen.” (,,Oh.”) Volgende vraag. ,,Ik ben het vergeten.” Volgende dan. ,,Ik moet plassen.” En dan: ,,Krijgen we een conducteursfluitje?” ,,Of een knuffeltrein?” De leerkracht verheft even haar stem, die door haar verkoudheid niet harder is dan een fluistertoon. ,,Jullie vragen alleen maar of je iets mag hébben, dat vind ik niét netjes!” Het werkt wel en de vingers vliegen de lucht in, evenals de goede vragen uit de keurige monden. ,,Hoe hard gaat de snelste trein op aarde, meneer de machinist?” en ,,hoe word ik wat u bent?” (520 kilometer per uur en kiezen voor de machinistenopleiding). ,,Wat betekent dat?” doelt een jongen op het NS logo dat op de waterfles van Eijkelkamp staat. Hij strijkt er met z’n vingers overheen, ,,je ziet er zowel de N in als de S, zien jullie dat ook?” Enthousiaste oh ja!’s vullen Het Mozaïek.

Even zwaaien

Een meisje met dik zwart haar neemt alles goed in zich op, steekt haar vinger op en vraagt dan met een diepe stem die niet zou ’misklinken’ op een voorleeswedstrijd: ,,wat was uw grote droom als kind zijnde?” Een brede glimlach verschijnt als vanzelf op het gezicht van de NS’er en uit zijn zak pakt hij een miniatuur van zijn ICE trein, waarmee hij bijna dagelijks naar Duitsland rijdt (en weer terug). ,,Precies dat wat ik nu doe”, aait hij er liefdevol overheen. ,,Hij kan wel 300 kilometer per uur en ik kom altijd langs Hilversum, ik zal de volgende keer naar jullie zwaaien.”

NS en Kinderboekenweek

Deze week lezen hoofdconducteurs en machinisten van NS voor aan zo’n 2.000 basisschoolkinderen. Met de voorleesactie wil NS de Kinderboekenweek ondersteunen en lezen aanmoedigen. ,,Lezen is eigenlijk een vorm van reizen, het verhaal neemt je mee naar andere plaatsen en landen”, vertelt Carola Nummerdor, hoofdconducteur bij NS.

Hoofdconducteur Carola Numerdor bij Het Web in Apeldoorn

Op de laatste dag van de Kinderboekenweek - zondag 13 oktober - staat er midden in de stationshal van Utrecht Centraal en in de Amstelpassage van Amsterdam Centraal een ‘pratende boekenkast’ met meer dan duizend nieuwe kinderboeken. Kinderen kunnen een eigen boek ruilen voor een nieuw boek of een boek van een ander kind. NS-conducteurs openen om 10.00 uur de NS Kinderboekenruil in Utrecht samen met Anna Woltz (auteur van ’Haaientanden’, het Kinderboekenweekgeschenk 2019) en Natascha Stenvert (illustrator van ‘André het Astronautje, op zoek naar Laika’, het Prentenboek van de Kinderboekenweek 2019). Het is de vijfde keer dat NS de kinderboekenruil organiseert.