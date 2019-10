Bespaar op je abonnementen met deze handige tips

Misschien herken je het wel: aan het einde van je geld kom je net een beetje maand te kort.

Uit onderzoek van het Nibud blijkt dat 1 op de 5 Nederlandse jongeren een schuld heeft. Jongeren onder de 18 jaar hebben volgens dit onderzoek kleine schulden. Het gaat vooral om de 18-plussers die onder andere schulden open hebben staan bij de zorgverzekeraar of openstaande bedragen heeft bij de Belastingdienst. Herkenbaar? Tijd om daar wat aan te doen. Je kunt vandaag de dag al een aardig centje besparen door eens te kijken naar de abonnementen die je hebt afgenomen. Grote kans dat daar best wat vanaf te snoepen valt, want het kan best zijn dat je voor een aantal van die abonnementen te veel geld betaalt. In dit artikel geven we je enkele handige tips om op onder andere je telefoonabonnement en sportabonnement te besparen.

Controleer je all-in abonnement

Veel mensen maken gebruik van een zogeheten all-in abonnement: een abonnement waarbij je zowel internet als tv en telefonie afneemt. Vaak lijkt zo’n deal in eerste instantie aantrekkelijk; uiteindelijk betaal je er veel meer voor dan wanneer je een abonnement kiest dat echt bij jouw verbruik past. Er zijn niet voor niets diverse (massa)claims tegen all-in abonnementen met verborgen kosten. Hierbij gaat het vooral om verborgen kosten die komen kijken bij het adverteren met het gratis gebruik kunnen maken van de telefoon. In realiteit zijn die kosten gewoon in zo’n abonnementsprijs verrekend waardoor je meer betaalt dan voor een abonnement met bijvoorbeeld alleen internet en tv. De meeste jongeren hebben al een smartphone en hoeven daarom geen gebruik te maken van vaste telefonie. Controleer dus goed je all-in abonnement en of je daadwerkelijk van alle onderdelen gebruik maakt.

Smartphone kan vaak goedkoper

Ook je telefoonabonnement is het bekijken waard. Kies altijd een bundel die het beste bij jouw verbruik past: ga liever voor een abonnement met iets meer belminuten dan wanneer je iedere maand over je bundel komt en extra moet betalen. Dit soort extraatjes tikken namelijk enorm aan. Dit geldt ook voor het aantal GB dat je maandelijks verbruikt op je smartphone. Probeer zoveel mogelijk op WiFi te gaan op plekken waar dat mogelijk is: tegenwoordig kun je bijna overal wel een veilig WiFi-netwerk vinden. Let hierbij ook op je eigen verbruik: app je veel of ben je meer een beller? Laat je abonnement precies op je verbruik afstellen zodat je alleen betaalt voor wat je verbruikt. Zeg daarnaast tijdig je contract op wanneer deze bijna verloopt, omdat je anders tegen oude, vaak hoge, verlengingstarieven door blijft betalen. Bij een prima werkende telefoon is in zo’n geval een simonly-abonnement vaak aan te raden.

Check je huidige verzekeringen

Nog zoiets waar veel jongeren te veel voor betalen: diverse verzekeringen. Je hebt altijd een basiszorgverzekering nodig (soms met een extra pakket). Controleer ieder jaar of deze verzekering nog aan jouw wensen voldoet. Je kunt zo’n verzekering namelijk uitbreiden met pakketten of juist goedkoper maken door zo’n extra pakket te verwijderen. Kijk daarnaast naar de verzekeringen die je hebt lopen. Misschien heb je nog een uitgebreide reisverzekering lopen van een eerder gemaakte reis en maak je daar nu helemaal geen gebruik meer van. Of wellicht heb je een extra tandartsverzekering omdat je een keer problemen had met je gebit en betaal je daar nu veel te veel voor. Ook hierbij geldt: neem alleen de verzekeringen waarvan je weet dat je ze nodig hebt. Voor alle andere verzekeringen is het zonde om te veel te betalen. Het is aan te raden om ieder jaar verzekeringen met elkaar te vergelijken, zodat je altijd de beste deal pakt. Er zijn veel mensen die jaarlijks overstappen naar een andere verzekeraar omdat ze daar goedkoper uit zijn.

Overige abonnementen

Tot slot zijn jongeren goed in het hebben van losse abonnementen: hier een abonnement op Spotify, daar een abonnement op een yogaklas. Natuurlijk is het hartstikke leuk om het een en ander te kunnen ondernemen, maar controleer goed waar je écht gebruik van maakt. Een Netflix-abonnement kun je bijvoorbeeld prima delen met anderen en zo de kosten splitten, evenals een abonnement op Spotify. En je sportabonnement? Als je iedere week naar de sportschool gaat, haal je die kosten er natuurlijk zo uit. Ben je echter al een tijdje niet geweest? Buiten (hard)lopen of wandelen is gratis, dus hup: opzeggen die handel. Dit soort overige kosten lijken niet veel, omdat ze vaak maandelijks willekeurig van je rekening worden gehaald. Vaak zijn het echte rekeningslurpers, dus check goed wat je wel of niet écht gebruikt.