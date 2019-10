Benefiet voor 'longen van de aarde' vol met vurige hiphop

De Jeugd, Donnie, Bokoesam en vele andere hiphoptoppers rappen en zingen zaterdag 5 oktober de longen uit het lijf voor ‘de longen van de aarde’ tijdens benefiet in poptempel Paradiso.

Dat kon nog wel eens een vurig avondje worden in Paradiso, en ook nog eentje voor een heel goed doel. ,,Iedereen die de grootste Nederlandse hiphop artiesten van nu wil zien en zich wil inzetten voor de Amazone, moet zeker langskomen.” Esther Gramsma en Jaap Bartels van ESJA Events zijn de afgelopen maanden rammend druk bezig geweest met hun event Brandend Bos Benefiet.

Jaap Bartels en Esther Gramsma van ESJA Events zijn de groene motoren achter Brandend Bos Benefiet

Wereldwijd

Op muzikale wijze wordt komende zaterdag aandacht gevraagd voor het Amazonegebied, ook wel ‘de longen van de aarde’ genoemd en waar constant stukken van de Amazone door menselijke invloeden, zoals het illegaal kappen en verbranden van stukken woud, verdwijnen. ,,De Amazone staat letterlijk in brand, hier kunnen we onze ogen niet voor sluiten. De negatieve impact van de verwoesting van de Amazone is niet alleen lokaal, maar wereldwijd.”

Hoogste tijd om er bij stil te staan door hard te dansen op de beste hiphopdeuntjes. Gramsma wrijft zichzelf verheugd in de handen. Ze heeft zin in zaterdag, en dat is nog een understatement. ,,Tijdens het benefietconcert treedt een hele trits aan grote Nederlandse hiphop artiesten op, zoals De Jeugd van Tegenwoordig, Donnie, Bokoesam, Merol, Idaly, Sjaak en Gotu Jim. Niet eerder zetten zoveel Nederlandse hiphop artiesten zich samen in om de Amazone te beschermen. Het dak gaat er dus gegarandeerd af!”

Mysterieus...

En wie de ‘mysterieuze gasten’ toch zijn? Gramsma lacht geheimzinnig en houdt haar lippen op elkaar, het zijn natuurlijk niet voor niets Mystery Guests. Vooruit, een klein tipje dan. ,,We zijn héél blij met allebei. Van een van de mystery guests krijgen we zelfs slapeloze nachten en de ander zou menig organisator graag op zijn event willen hebben, maar we houden het verder echt nog even stil...”

Behalve een goed feestje, hopen ze ook de bewustwording van de problematiek rondom de Amazone te vergroten, vervolgt de bevlogen Esther. ,,Ook al lijkt het soms zo, het is zeker geen ver-van-mijn-bed-show en mensen in Nederland staan niet machteloos. Sterker nog, met relatief simpele aanpassingen in het dagelijks leven kan iedereen een verschil maken en helpen. Dit wordt tijdens het concert op een inspirerende manier verteld en we verwachten dat de door ons ontwikkelde combinatie van muziek en inhoud een heel nieuwe beleving voor het publiek zal zijn.” Ze checkt haar telefoon en moet daarna snel weer door, want de laatste voorbereidingen roepen alweer, maar nog wel even dit:

,,Na het concert gaat iedereen met een grote glimlach naar huis, omdat ze een heel mooi concert hebben gehad, bijdragen aan de beschermen van de Amazone en weten hoe ze in het dagelijks leven een verschil kunnen maken.”

De longen van de aarde staan in brand / Alianza Ceibo

Over BBB

Brandend Bos Benefiet is een initiatief van ESJA Events en is op 5 oktober in Paradiso, voor iedereen die het leuke met het goede wil combineren en wel van een sterk staaltje lekkere hiphop houdt. Het concert is toegankelijk voor alle leeftijden, Paradiso adviseert jongeren onder de 14 jaar met begeleiding te komen. De situatie in de Amazone wordt visueel gepresenteerd en ondersteund met mogelijkheden hoe het publiek in het alledaagse leven kan helpen bij het beschermen van de Amazone. Het geld wordt ingezameld voor Hivos en FAWAKA, organisaties die het geld gebruiken om de Amazone te beschermen en de bewustwording over dit onderwerp te vergroten onder jongeren in Nederland. Tickets (28 euro) de website van Paradiso.