Ben jij een goede Burgemeester? Test het met nieuwe burgemeestersgame!

Ben jij betere burgemeester zijn dan Femke Halsema, Pauline Krikke of Sybrand Buma? Dat denkt natuurlijk iedereen.

Nu is er ook een manier om dit op een moderne wijze te testen met de zogenaamde BurgemeestersApp, die op initiatief van het Nederlandse Genootschap van Burgemeesters is ontwikkeld. Met deze speciale app komen diverse 'relevante en interessante onderwerpen' aan bod die voor een echter burgemeester meer zijn dan slechts een spelletje. De game is ook voor niet-burgemeesters te downloaden.

Crisissituaties en duivelse dillemma's

Deze game is bedoeld om de kennis en kunde van de burgervader's en moeders op een 'speelse en spannende' wijze te vergroten. De app wordt bovendien regelmatig ververst met nieuwe onderwerpen en minigames. Het eerste thema is het omgaan met crisis, toch een vrij essentieel onderdeel van de functie. Denk hierbij aan een uit de hand gelopen vreugdevuur op Nieuwjaarsnacht, wethouders die steekpenningen hebben aangenomen of een spontaan Project X-feest in een woonwijk.

Een centrale rol speelt het kantoor van de burgemeester, vanuit hier worden de beslissingen genomen en kan je zien wat de gevolgen zijn van bepaalde keuzes. En er moeten niet alleen crisisknopen worden doorgehakt. Ook de kennis over de bevoegdheden en wetgeving wordt getest. Zo is er een vraag welke staatssecretaris beslist wat er gebeurt met een bij Texel aangespoelde bultrug, maar ook wat het verschil is tussen een noodbevel en een noodverordening en welke redenen er zijn om een demonstratie te kunnen verbieden.

De app is sinds dit weekeinde voor burgemeesters, mensen met de ambitie om dit te worden en beste stuurlui aan de wal met Android of iOS te downloaden. Helaas worden de scores van zittende burgemeesters niet wereldkundig gemaakt.