Bad trip voor begrafenisbezoekers na incident met spacecake

Rouwende nabestaanden in het noordoosten van Duitsland hebben afgelopen zomer per ongeluk cake met hasj toegediend na het afscheid nemen van hun dierbare.

Bij het incident zijn meerdere mensen onwel geworden, weet The Guardian. Uit respect voor de privacy van de betreffende familie heeft de politie besloten het bericht enkele maanden later pas wereldkundig te maken.

Wiethagen ligt onder de rook van de stad Rostock /OpenStreetmap

Hasj in Wiethagen

Nadat de begrafenis voorbij was, verzamelden de nabestaanden zich in een restaurant voor een afscheidsdienst waarbij koffie en cake werd geserveerd. Dit is in Duitsland net als bij ons als vrij gebruikelijk na een begrafenis. Het incident vond plaats in - dit verzinnen we niet - Wiethagen, een gehucht onder de rook van de stad Rostock in de deelstaat Mecklenburg-Vorpommern.

Het ging mis ongeveer een uur nadat de cake was opgepeuzeld. De aanwezigen begonnen zich na een poosje ineens massaal misselijk en duizelig te voelen. Hierop werd het alarmnummer gebeld, uiteindelijk moesten hulpverleners zich over 13 mensen ontfermen. Na een niet al te complex sporenonderzoek werd de oorzaak duidelijk. Wat bleek? Er zat hasj in de begrafeniscake waardoor de nabestaanden onder invloed van marihuana waren.

Geen van de aanwezigen heeft blijvend letsel overgehouden aan dit onverwachte spacecake-avontuur. Na het uitzitten van hun roes, verdween de misselijkheid en duizeligheid weer.

Spacecake of begrafeniscake?

Alles lijkt te zijn veroorzaakt door een blunder van een medewerkster de horecagelegenheid. Zij was verantwoordelijk voor het bakken van de cake en liet dit doen door haar 18-jarige dochter. Deze keukenprinses bakte echter niet een maar twee cakes; eentje voor de begrafenis en eentje voor een andere gelegenheid met een iets vrolijkere insteek. Haar moeder zou vervolgens de verkeerde cake uit de koeling hebben gehaald voor de begrafenis met alle gevolgen van dien.

De betrokkenheid van de 18-jarige dochter bij het hasjcakefiasco van Wiethagen wordt door de politie nader onderzocht. Duitsland kent geen gedoogbeleid op het gebied van softdrugs zoals in ons land.