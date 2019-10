Baby ontwaakt na vijf dagen lachend uit coma, foto gaat viral

Het allereerste moment dat de 10-maanden oude baby Michael wakker werd uit zijn 5-daagse coma, gaat wereldwijd viral.

Stuart en Emma Labuschagne's zoontje Michael werd 16 maart met spoed naar het ziekenhuis gebracht, toen hij (slechts 14 weken oud) een hartstilstand kreeg en opeens naar lucht snakte. Pas op 21 maart ontwaakte hij weer uit zijn coma. Het eerste wat hij deed was lachen naar zijn 28-jarige vader. Het prachtige moment werd vastgelegd op beeld en die beelden gaan nu dus de hele wereld over.

„Hij ging naar bed als een normale baby", vertelt Emma aan The Daily Mail. „Maar om 05.00 uur s ochtend's kreeg hij een hartaanval. Ik kan niet omschrijven hoe verschrikkelijk het was om aan te zien. We zagen onze baby zonder adem, vechtend naar lucht happen. Ik dacht dat hij het niet zou halen en ben zo intens gelukkig dat ik nu kan vertellen dat hij het heeft overleefd!"

De foto van baby Michael die wereldwijd viral gaat. / Emma Labuschange

Harttumor

Hoewel er een grote kans bestond dat Michael hersenschade had overgehouden aan de hartaanval, bleek dat uiteindelijk gelukkig niet het geval. eMaar het gelukkige moment werd snel teniet gedaan door het nieuws dat Michael's hartstilstand was veroorzaakt door een zeldzame harttumor. Die zorgt ervoor dat Michael opeens een gevaarlijk hoge hartslag krijgt. De aandoening hebben maar weinig mensen ter wereld. Gedacht wordt dat er zo'n vijf tot tien gevallen bekend zijn in Groot-Brittannië, waar Michael vandaan komt.

De ouders van Michael hebben ontdekt dat er een ziekenhuis in Boston is die de tumor kan verwijderen. Nu proberen ze met smart de 116.000 pond op te halen die de reis en operatie gaan kosten. Ideaal zou zijn als de operatie binnen zes maanden kan worden gedaan: dan heeft het hart de ideale grootte om mee te werken. „De cardiologen zijn er van overtuigd dat ze zijn gezondheid drastisch kunnen verbeteren of hem zelfs kunnen genezen", vertelt de moeder. „Ze willen binnen zes maanden opereren omdat zijn hart dan de goede maat heeft."

De ouders van Michael hebben een GoFundMe-pagina opgezet om het enorme bedrag bij elkaar te krijgen. Het gaat goed volgens Emma. „Al is er nog een lange weg te gaan."