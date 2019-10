‘Automobilisten denken: file is erg, maar met het ov gaan erger’

November wordt een ‘horrormaand’ voor het verkeer. Maar ja, da’s nog beter dan alternatieven, vinden verstokte automobilisten. Hoe kunnen zij files mijden?

In november is het drukker op de weg dan in de zomer en het voorjaar, en het wordt dit najaar zelfs drukker op de weg dan het vorig jaar was. „Het is donkerder op de weg en het weer wordt slechter, dat zijn allebei factoren die zorgen voor meer ongelukken op de weg”, vertelt Gerard Tertoolen, verkeerspsycholoog. „Daarnaast hebben weinig mensen vakantie in november, ze zijn in de zomer weggeweest en willen met kerst nog een paar dagen vrij. Dus veel mensen moeten naar hun werk deze maand.”

Bianca Damink van de ANWB verkeersinformatie onderschrijft dat: „De files hebben vooral te maken met de wintertijd. Het is in de spits, zowel in de avond als in de ochtend, vaker donker. Dat zorgt ervoor dat mensen meer onnodig remmen. Ook zouden mensen alerter moeten zijn, maar dat is vaak niet zo.” Dat het dit najaar drukker zal zijn dan het najaar van 2018, ligt vooral aan de toenemende drukte gedurende de afgelopen maanden. „Het is het gehele jaar al drukker op de weg dan vorig jaar, dus dat zal ook in november doorwerken.”

File-alternatieven

„Mensen zijn eigenwijs”, zegt Tertoolen, „Automobilisten vinden file misschien erg, maar de alternatieven vinden ze nog veel erger. Veel automobilisten denken: ‘File is misschien erg, maar met het ov of de fiets naar het werk gaan is nog veel erger’.” Volgens de verkeerspsycholoog wordt er al veel opgelost als mensen niet op dezelfde tijd van huis weggaan. „Veel mensen kunnen gerust iets eerder of later weg van huis, of kunnen zelfs thuiswerken. Sommige mensen kunnen niet anders, maar als je een kantoorbaan hebt, kun je best eens thuisblijven.”

Volgens Damink kun je je het beste voor vertrek instellen op files. Of beter gezegd, ervoor zorgen dat je überhaupt geen file tegenkomt. „Het beste wat je kunt doen om files te vermijden of te verminderen, is de verkeersinformatie in de gaten houden. Zo rij je in ieder geval niet de file in, dat is gewoon zonde.”

Het ov is een mooi alternatief, en zou al snel files oplossen volgens verkeerspsycholoog Tertoolen. „Als een heel klein percentage van de automobilisten met het ov zou gaan, zijn alle files opgelost. Zo’n 10 tot 20 procent is daarvoor nodig. Dat klinkt als een klein getal, maar zijn toch veel mensen.” Als de files oplossen, ontstaat er echter een nieuw probleem. „Er komt dan ruimte op de weg, dus denken andere treinreizigers dat ze wel weer met de auto kunnen. Zo stapelen de files zich juist weer op.”

Hoofd koelhouden

Niet alleen vóór vertrek, ook tijdens het rijden kun je veel dingen doen om files tegen te gaan. Damink: „Je moet vooral extra alert zijn achter het stuur, en andere weggebruikers meer ruimte geven. Let er ook op dat je niet onnodig remt, dat zorgt voor veel vertraging. En op tijd je richting aangeven zorgt ervoor dat automobilisten achter jou niet hoeven remmen.”

Tertoolen is het daarmee eens. „Als je op het verkeer blijft letten, en niet op je telefoon, trekt het sneller op. Je moet ook niet bovenop andere automobilisten gaan zitten en vooral niet van rijstrook wisselen.”

En als je eenmaal in de file staat? Geef dan je medeweggebruikers vooral de ruimte, en blijf rustig. Damink: „Als je eenmaal in de file staat, moet je eigenlijk aanvaarden dat je daar wel een tijdje zal staan. Wisselen van rijbaan of mensen gaan opdringen werkt eigenlijk alleen maar averechts.”