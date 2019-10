Automobilist slaat 16-jarige verkeersregelaar bewusteloos

De politie is nog steeds op zoek naar de man die zaterdagmiddag in Nijmegen een jonge, vrijwillige verkeersregelaar bewusteloos heeft geslagen. Het 16-jarige meisje hielp bij een sportevenement toen een boze bestuurder eiste dat hij over het parcours mocht rijden. Hij gaf het meisje daarop een klap in het gezicht.

Op Instagram riep de zeer verontwaardigde politie de man op zich te melden. „Als je jezelf stoer genoeg vindt om als volwassen man een 16-jarig meisje neer te slaan, dan moet je ook zo stoer zijn om jezelf te verantwoorden bij de politie!"

Even buiten bewustzijn

De verkeersregelaar was even buiten bewustzijn. Later bleek dat ze een beschadigd netvlies had opgelopen en mogelijk ook een whiplash. De man was volgens de politie boos omdat hij door de afzetting niet bij zijn favoriete visstek kon komen. Toen het meisje hem aansprak, reed hij al een stuk over het parcours van de triathlon.

Het meisje, of haar familie, heeft nog geen aangifte gedaan, meldde een politiewoordvoerster zondagochtend. Maar als er tips of verklaringen binnenkomen, worden die uiteraard bekeken, zegt ze.