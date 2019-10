Amazon richt pijlen op Nederlandse markt aankomend jaar

De biologische paprika van de Jumbo is uitgeroepen tot #Mispaksel van 2019. Greenpeace reikte de trofee uit en hoopt zo op meer aandacht voor de onnodige hoeveelheid overbodige plastic verpakkingen. Maar heeft dat ook echt effect?

Doosjes Smint die driedubbel in plastic zijn verpakt, paprika’s die per stuk in plastic zitten of een couscoussalade met de losse ingrediënten ook in aparte zakjes: het lijkt maar niet op te houden met dat overbodige wegwerpplastic. Daarom zijn bovenstaande producten genomineerd door Greenpeace voor de #Mispaksel-verkiezing. Ook de bananen van PLUS, die in plastic verpakt zijn, en de plastic flesjes water van Nestlé met plastic dop, behoren tot de vijf genomineerden. Van de 17.000 stemmen ging een derde naar de biologische paprika, nu dus bestempeld als meest onzinnige in plastic verpakte product van 2019.

Dat de paprika’s per stuk verpakt zijn, zorgt al voor irritatie bij consumenten, maar dat de paprika biologisch is, maakt het nog veel erger. Dat constateert Meike Rijksen, campagneleider van Greenpeace. „Dan maak je al een bewuste keuze door biologische producten te kopen, maar dan zit het in plastic. Terwijl een gewone paprika niet in plastic zit. Je moet dus kiezen tussen twee kwaden en dat zorgt voor heel veel ergernis”, vertelt ze.