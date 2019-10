Alles over treinen op één platform te vinden

Video’s, reisverslagen, documentaires over treinen, maar ook boeken en magazines. Dat is vanaf dinsmiddag allemaal te vinden op het platform 24Trains.tv.

Hij stond al aan de wieg van TMF en Radio 538 en is sinds mensenheugenis voorzitter van stichting Top 40. Erik de Zwart komt vandaag met weer iets nieuws: 24Trains.tv. Op dit online streaming platform combineert De Zwart met zijn team video’s met magazines en boeken. Het onderwerp: treinen en alles wat je daar maar bij kunt bedenken. „Alles verzameld op één plek. Een kruising tussen Netflix en Blendle”, zo noemt hij het zelf. De Zwart lanceert 24Trains.tv dinsdagmiddag om 17.30 uur in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Op de site is nu alleen een klok te zien, die terugloopt naar nul. Maar aan ov-krant Metro wil de man die jarenlang tv-programma’s maakte zijn treinnieuws alvast wel kwijt.

Wereldprimeur

Je dacht: kom, ik ga weer iets nieuws beginnen?

„Klopt, maar ik ben er al wel twee jaar mee bezig. Eerst had ik een website over reizen, maar kwam er snel achter dat als je alleen zelf content maakt – bijvoorbeeld over treinreizen die je maakt – het allemaal veel te lang duurt. Daarom ben ik het gaan combineren met leuke content van andere mensen en films die er al zijn. Toen was het idee van een soort Netflix voor treinliefhebbers snel geboren. We hebben het echter uniek gemaakt, door niet alleen videostreaming aan te bieden, maar ook magazines en boeken. Die combinatie bestaat niet, dus 24Trains.tv is een wereldprimeur.”

Erik de Zwart tijdens een van zijn verre (trein)reizen.

Dit is een puur Nederlands initiatief, maar je lanceert het gelijk maar in 160 landen?

„Dat klinkt prachtig hè, maar dat komt ook omdat het simpelweg op het internet beschikbaar is. Het is inderdaad te vinden in 160 landen, maar we gaan naast Nederland actief promoten in Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, België, Engeland en de Verenigde Staten, de landen met de meeste treinliefhebbers. 24Trains.tv is drietalig, Nederlands, Engels en Duits. Uitbreiding is mogelijk.”

Digitaal naslagwerk

Wat kunnen die treinliefhebbers precies vinden?

„Simpel: álles over treinen, altijd en overal. Video’s van reizen, van toen en nu. Alles over modelletjes, over sporen, hoe je thuis een spoorbaan maakt… ga zo maar door. Laat ik het een digitaal naslagwerk noemen. Je kunt het zo gek niet bedenken of we hebben er wel een film of een boek over. Anderhalf jaar lang hebben we binnen- en buitenlandse partijen aangehaakt en iedereen wilde meedoen. We beginnen met een volle database.”

De Glacier Express.

Zijn de actuele treinvertragingen ook op je platform te vinden?

„De NS heeft daar een zeer adequate app voor en je hebt ook al ov-app en ov-site 9292. Dat hoeven wij niet te brengen. Liever vertellen we over ProRail bijvoorbeeld, wat doen ze daar nou? Of informeren we over nieuwe trajecten, noem het maar op. Infrastructuur komt aan bod, actuele reisinformatie niet.”

Eindejaarsactie

Ik ben en blijf een Nederlander, dus dan vraag ik: Wat kost me dat?

„Het is een maandabonnementje, net als Netflix 9,95 euro. Als je kiest voor een jaarabonnement dan ben je, zeker nu in het begin, goedkoper uit. Daarvoor hebben we een eindejaarsactie van 75 euro. We hebben namelijk ook content die we hebben aangekocht. Maar: dat zul je nergens anders vinden.”

De Bernina Express.

Madurodam in de achtertuin

Vind je het raar als ik Erik de Zwart en treinen niet meteen een voor de hand liggende combinatie vind?

„Toch is het al begonnen toen ik een mannetje van een jaar of vier was. Mijn oom had op zolder een Marklinbaan, daar was ik niet bij weg te slaan. Diezelfde oom maakte bij ons thuis in Amsterdam-West een tafel met rails erop vastgeschroefd. Maar ja, toen ik tiener werd kwamen er andere dingen kijken. Met lullen over treintjes kom je bij de meisjes niet zo ver. Ik belandde in de muziek, maar heb later mijn treinhobby langzaam maar zeker weer opgepakt. Ik heb veel treinreizen gemaakt, bijvoorbeeld naar Beijing en veel in Zwitserland. In mijn achtertuin heb ik al 35 jaar een treinspoor liggen, het lijkt wel op Madurodam. Je mag me een treingek noemen, dus 24Trains.tv is niemand helemaal uit de lucht komen vallen.”

Als ik zelf een treinfilmpje heb, kan ik dat op jouw platform plaatsen?

„Ja hoor, je kunt straks gemakkelijk met ons in contact komen. We hebben een hele redactie en de redacteuren kunnen eventuele nieuwe content bekijken.”