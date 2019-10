Ajax laat geen spaan heel van dolend Feyenoord in klassieker

Ajax heeft zonder al teveel inspanningen Feyenoord een flinke oplawaai gegeven.

In Amsterdam werd het maar liefst 4-0, waardoor de regerend landskampioen nu al voorzichtig mag gaan denken aan het kampioensfeest.

Eenrichtingsverkeer

Dat Ajax - Feyenoord de grootste wedstrijd van het jaar is, bleek gisteren al uit het vroege uur waarop Erik ten Hag de grasmat inspecteerde. Een kleine vier uur voor de aftrap liep de trainer van de thuisploeg al een rondje door de Johan Cruijff Arena. Die focus had zijn ploeg aan de aftrap ook. Binnen zeven minuten mocht Kenneth Vermeer de bal al twee keer uit het doel vissen.

Daarbij was het vooral schokkend om te zien hoe vrij Hakim Ziyech en Nicolas Tagliafico stonden in het Feyenoord-strafschopgebied. De Rotterdammers werden bij vlagen op een hoop gespeeld, terwijl je niet de indruk kreeg dat Ajax daarvoor naar de hoogste versnelling hoefde te schakelen. Want na een tamme fase was het vlak voor rust ook weer twee keer raak via David Neres – die eindelijk weer eens mocht starten – en Donny van de Beek.

Eric Botteghin van Feyenoord ziet de bal van Nico Tagliafico van Ajax in het doel verdwijnen voor de 2-0/ANP

Ontluisterend

De 4-0 ruststand was ontluisterd voor de bezoekers. Natuurlijk zijn er allemaal terechte excuses voor Jaap Stam: de selectie is niet bijzonder, er zijn veel blessures en jongens die amper een hele wedstrijd kunnen spelen. Alleen dan nog is een twaalfde plaats zeer pover voor Feyenoord. De kille cijfers spreken voor zich. In de laatste vier wedstrijden verloor de ploeg drie keer en was er één gelijkspel.

Bovendien is na elf speelronden de achterstand op Ajax (vijftien punten) groter dan het aantal punten (veertien) dat de club zelf bij elkaar heeft gevoetbald. Dat is onder elke omstandigheid Feyenoord-onwaardig. Toch leek de trainer na afloop de schuld vooraf bij zijn spelers te leggen. „We hebben het vooraf gehad over compact staan en wanneer uit te stappen. Die afspraken heb ik niet gezien.”

Daarbij hadden de Rotterdammers geluk dat Ajax na rust minder scherp was in de afronding. Vooral Ziyech, Neres en Van de Beek hadden kansen om de scoren verder te laten oplopen, maar lieten dat na. Naar verloop van tijd werden de Amsterdammers steeds slordiger in het uitspelen van de kansen. Misschien was het enigszins bewust dat de nek niet helemaal werd omgedraaid.

Ongebruikte handschoenen

Toen PSV negen jaar geleden voluit doorpakte tegen Feyenoord en met 10-0 won, moest het dat later in het seizoen bekopen op bezoek in de Kuip, waar het een extra gemotiveerd Feyenoord trof. De 3-1 nederlaag daar kostte PSV uiteindelijk de titel. Al lijkt de titel nu al voor het oprapen te liggen met een gat van zes punten, een brede fitte selectie en ook nog eens een geweldig doelsaldo.

Ook tegen het niet zo scherpe Ajax had Feyenoord weinig in te brengen. De spaarzame keren dat het snel eruit kwam, was de ploeg zo slordig dat het nooit tot een echte serieuze poging kwam. André Onana had zijn keepershandschoenen prima thuis kunnen laten.

Tekenend was daarbij de situatie een klein kwartier voor tijd, toen Ajax helemaal verkeerd stond in de omschakeling en Feyenoord er met vier tegen twee uit kon. Luis Sinistera presteerde het vervolgens om de gedekte Nicolai Jorgensen in te spelen, die de bal verloor aan Daley Blind.