Actievoerende boeren die Den Haag verlaten zorgen voor 200 km file

De grote uittocht van de protesterende boeren op het Malieveld en de Koekamp in Den Haag is begonnen nu het dagprogramma is afgelopen. Tractoren die op het Malieveld geparkeerd waren, zetten koers naar huis.

Een deel van de tractoren rijdt de A12 op richting Prins Clausplein, waarvandaan de wegen zich opsplitsen naar alle windrichtingen. Een ander deel gaat vanaf het Malieveld naar de Rijksweg 44 in de richting van Wassenaar en Leiden.

Ook tractoren die op het laatste stuk van de snelweg A12 geparkeerd waren, worden gestart voor de terugreis. Omdat er zoveel tractoren naar Den Haag zijn afgereisd, neemt hun vertrek naar verwachting enkele uren in beslag.

Rijkswaterstaat zei eerder op woensdag al een zware spits te verwachten die de hele avond voor problemen gaat zorgen. Ook veel aanwezigen die met de trein zijn gekomen, begeven zich naar Den Haag Centraal om huiswaarts te keren.

Niets afgesproken

Over het parkeren van honderden tractoren op het Malieveld in Den Haag was voorafgaand aan het boerenprotest niets afgesproken. Eigenaar Staatsbosbeheer laat dat desgevraagd weten. Normaal gesproken wordt over demonstraties of evenementen altijd overlegd met de beheerder van het grote veld in het hart van Den Haag.

„Bij grotere dingen wordt normaal een gebruikersovereenkomst met ons afgesloten", zegt een woordvoerder. „De Koekamp was officieel de demonstratielocatie." Staatsbosbeheer gaat donderdag als het veld leeg is kijken hoe het erbij ligt.

„Dat is wel een punt natuurlijk. Na het vorige protest waren op sommige plekken diepe sporen getrokken. Vooral aan de randen", aldus de zegsman. „Het veld is geschikt voor mensen, niet echt voor zware voertuigen."

De gemeente Den Haag meldde woensdag dat „van tevoren was voorzien dat tractoren op het Malieveld zouden parkeren." Dat was echter niet vooraf gecommuniceerd en kwam dus ook voor Staatsbosbeheer onverwacht. Op de website van actiegroep Farmers Defence Force (FDF) stond dat boeren op een aantal grote wegen in de omgeving moesten parkeren. Die waren al snel vol. Uiteindelijk werd zelfs een stuk van snelweg A12 ingericht als tijdelijke tractorparkeerplaats.

200 kilometer file

Het beroemde Cirque du soleil dat voor woensdagavond gepland stond op het Malieveld in Den Haag gaat niet door. Vanwege het protest zag het circustheater zich genoodzaakt de voorstelling van woensdagavond af te blazen. Mensen die een kaartje hadden gekocht, krijgen hun geld teruggestort.

Momenteel staat er door het hele land ongeveer 200 kilometer file volgens Rijkswaterstaat. De woordvoerder verwacht dat de drukte, zeker rond Den Haag, nog uren aanhoudt.