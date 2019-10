Aanslagpleger Halle is vermoedelijk rechtsextremist

De verdachte van de schietpartij in het Duitse Halle is hoogstwaarschijnlijk een rechts-extremist. Volgens Duitse media gaat het om een 27-jarige man uit de deelstaat Saksen-Anhalt, Stephan B.

Onderzoekers hebben volgens Der Spiegel een video van de schietpartij die de dader met een helmcamera heeft opgenomen. Die beelden zouden via internet te zien zijn geweest.

Daarop is onder andere te zien hoe hij bij de joodse begraafplaats in Halle een voorbijgangster doodschiet en even later een klant van een dönersnackbar.

Rechts-extremistische motieven

De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer verklaarde dat de dader van de schietpartij in Halle waarschijnlijk uit rechts-extremistische motieven handelde. „Naar de inschatting van de hoofdaanklager zijn er voldoende aanknopingspunten voor een mogelijk rechts-extremistische achtergrond", aldus de minister.

De dader probeerde eerst tevergeefs de synagoge van Halle binnen te komen waar een dienst aan de gang was. Toen dat niet lukte schoot hij de vrouw en de klant van de dönerzaak dood. Hij werd kort daarna aangehouden.

'Weerzinwekkende daad'

Het Centraal Joods Overleg (CJO) in Nederland heeft met afschuw kennis genomen van de aanslag, laat het CJO weten in een verklaring: „Het CJO leeft mee met de slachtoffers en nabestaanden van deze weerzinwekkende daad. Wederom toont antisemitisme zijn lelijke hoofd in het midden van onze samenleving. Mensen die de belangrijkste joodse dag van het jaar, de Grote Verzoendag, samen vierden werden door terroristen met machinegeweren onder vuur genomen. Niemand hoort dit te ondergaan."

„In de nasleep van dit kwaad rijst opnieuw de vraag of antisemitisme groeiende is in Europa." Het CJO roept in Nederland op tot educatie en voorlichting. „Alleen door elkaar te leren kennen, verminder je onderlinge haat." Ook roepen ze iedereen op zich niet te laten intimideren. „Wees jezelf, en beleef je cultuur zonder angst. Dat is het enige echte antwoord op deze gruwelijkheden."