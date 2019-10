500 mensen schuiven op Wereldvoedseldag aan tegen honger

Dineren tegen honger. Het klinkt een beetje vreemd, maar dat is precies wat er vanavond gaat gebeuren in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Daar schuiven in het kader van Wereldvoedseldag 500 mensen aan tafel om tijdens een diner te zoeken naar oplossingen voor het wereldwijde voedselprobleem.

„Het samen eten en genieten van voedsel is juist een onderdeel van de oplossing. We moeten leren om onze maaltijden ingetogener te maken en dat leren we juist door deze manier van eten te doen”, legt Samuel Levie uit. Levie is een van de chefs die het diner van vanavond verzorgt. Door ‘ingetogen' gerechten te serveren wil hij laten zien dat de consument heel makkelijk zelf kan bijdragen aan voedselzekerheid in de wereld.

Ieder gerecht representeert een manier om bij te dragen aan een meer voedselzekerheid. Zo draait het bij een van de gerechten om het betalen van een eerlijke prijs, terwijl het bij een ander gerecht weer gaat om het tegengaan van verspilling.

Oneerlijke verdeling

„Het hongerprobleem is heel schrijnend. De verdeling van voedsel is niet eerlijk. Een klein deel van de wereldbevolking, heeft het grootste deel van het voedsel binnen handbereik, terwijl een heel groot deel van de wereldbevolking structureel te weinig eten heeft", zegt Levie.

Volgens cijfers van de World Food Programme gaan er iedere dag ruim 820 miljoen mensen met honger naar bed, terwijl we genoeg produceren om 14 miljard mensen te voeden. Dat moet anders vinden de chefs die het diner vanavond verzorgen. „We leven in onze eigen bubbel en worden niet geconfronteerd met honger. We denken daarom ook dat het niet ons probleem is, maar zien niet dat juist de kleine schakels, zoals consumenten die minder verspillen, heel veel invloed hebben”, aldus Levie.

Het diner moet zorgen voor meer bewustzijn rondom dit probleem. „En plekken in de wereld die een overvloed aan voedsel hebben moeten hun verantwoordelijkheid nemen”, vindt Levie. En zo ingewikkeld is dat volgens hem helemaal niet. „Natuurlijk moeten overheden en bedrijven hieraan meewerken, maar een groot deel van de oplossing zit hem al in het bewuster omgaan met ons eten, minder verspillen en een eerlijke prijs betalen.”

'Plannen zorgt voor minder verspilling'

Voor wie meteen aan de slag wil, heeft de chef zelfs nog wat tips: „We moeten af van het idee dat een maaltijd bestaat uit groente, aardappelen en vlees. Je kunt best twee heerlijke groentes gebruiken in plaats van vlees.” En buiten het zelf koken van maaltijden en minder vlees eten, komt er veel aan op plannen. „Weet wat er in je koelkast ligt en zorg dat je met een duidelijk lijstje naar de supermarkt gaat. Zo heb je precies genoeg in huis en hoef je niets weg te gooien.”