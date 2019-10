23 aanhoudingen bij demonstratie in Rotterdam

Boeren protesteerden woensdag voor de tweede keer grootschalig Metro volgde boer Galesloot, die kwam ‘per boot’ naar Den Haag.

Het eerste wat opvalt bij het naderen van het Malieveld is een grote boot met spandoek. Daarop de tekst In de boot genomen door deze regering! Wij verzuipen in de regels!Maar hoe komt een boot in godsnaam terecht op een grasveld in Den Haag en wat heeft het te zoeken bij een boerenprotest?

Dichterbij gekomen blijkt dat er middenin de boot een groene tractor staat. Een groepje mannen keuvelt onder het genot van een biertje gezellig rond het flinke vaartuig. „Het is een amfibievoertuig, legt eigenaar André Galesloot (45) uit. „Je kan er dus zowel op de weg mee rijden als op het water mee varen”, vervolgt de melkveehouder uit Weesp. Hij heeft het voertuig zo’n vijftien jaar geleden met een aantal vrienden in elkaar gezet. „We hadden een oude boot liggen, maar we wisten niet hoe wij hem moesten vervoeren. Toen kwamen we op het idee om er een oude trekker in te bouwen. Zo kunnen wij hem altijd overal mee naar toe nemen en in het water leggen.” En dus ook naar het boerenprotest in Den Haag.