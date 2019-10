12 jaar en tbs voor Zwolse kruipruimtemoord

De 41-jarige Mark de G. heeft volgens de rechtbank in Zwolle een vriend gedood, in stukken gezaagd en in de kruipruimte van diens huis verstopt. Hij kreeg dinsdag twaalf jaar cel en tbs met dwangverpleging opgelegd.

De rechtbank in Zwolle achtte bewezen dat Mark de G. zijn kameraad Deniz in februari 2018 met een pistoolschot om het leven bracht. De G. heeft altijd beweerd dat zijn 38-jarige vriend zichzelf van het leven heeft beroofd, nadat hij in de woonkamer van De G. coke had gebruikt. De rechters vinden die verklaring ongeloofwaardig. Het Openbaar Ministerie had ook twaalf jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist.

Sporen uitwissen

De rechtbank acht bewezen dat De G. Deniz door het hoofd schoot. De verdachte zocht de dagen erna mee met de nabestaanden naar het vermiste slachtoffer, terwijl hij intussen bezig was sporen uit te wissen.

In het hoofd van het slachtoffer werd een miniem stukje plaatstaal gevonden. Dat betekent dat tussen het pistool en het hoofd een metalen voorwerp zat. En dat past niet in het scenario van De G. dat Deniz zelfmoord pleegde, aldus de rechtbank.

Extra leed

Het lichaam werd in plastic zakken in acht delen op 17 februari 2018 in de kruipruimte van de woning van De G. gevonden. Onderdelen van het pistool zijn in een kanaal in Noord-Holland teruggevonden. De bebloede bank waarop Deniz is doodgeschoten is door De G. naar de vuilstort gebracht. De verdachte heeft op een gruwelijke wijze het lichaam van Deniz verminkt, vindt de rechtbank. „En u heeft zo de nabestaanden extra leed bezorgd."

De twee waren jeugdvrienden maar hadden mogelijk een conflict nadat Deniz de verdachte dwong in de wietteelt te werken. De G. woonde het vonnis bij, net als veel nabestaanden. „Brand in de hel", schreeuwde een man van de tribune terwijl de veroordeelde werd afgevoerd. Advocaat Anno Huisman gaf na afloop aan in hoger beroep te gaan.