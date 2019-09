Zwartwerkers laten Belastingdienst honderden miljoenen mislopen

Basisschool de 16e Montessori in Amsterdam is de eerste school die de deuren moet sluiten vanwege het lerarentekort. Maar minister Arie Slob zegt dat dat niet de enige reden is voor het sluiten van de school. Volgens de minister had de school al jaren niet genoeg leerlingen om open te blijven. Scholen in soortgelijke situaties moeten „snel beleid maken".

„Het is heel erg triest voor de ouders en de kinderen", zegt Slob. „Maar de conclusie dat dit alleen verbonden zou zijn met het lerarentekort is iets te snel gemaakt." De bewindsman zegt dat de betreffende school al drie jaar eigenlijk te weinig leerlingen had om te kunnen blijven bestaan.

Halverwege schooljaar dicht