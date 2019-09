Zoon Halsema niet vervolgd voor wapenbezit

De zoon van de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema wordt niet vervolgd voor verboden wapenbezit. In plaats daarvan wordt de zaak naar bureau Halt gestuurd.

Halsema's zoon werd op 15 juli gearresteerd toen hij met een vriend op een leegstaande woonboot in Amsterdam-Oost voor overlast zorgde. Hij had een wapen bij zich, dat hij weggooide toen de politie arriveerde. Dat wapen bleek onklaar en van zijn vader te zijn. Het Openbaar Ministerie Noord-Holland verdenkt hem nu van verboden wapenbezit.

Gas/alarmrevolver

In plaats van vervolging stuurt het Openbaar Ministerie de zaak door naar Halt. Dat meldt Peter Plasman, de advocaat van de 15-jarige jongen. Het wapen dat de jongen bij zich had, blijkt een gas/alarmrevolver te zijn. „Inwendig is in de loop een zogenoemde sper aangebracht waardoor geen kogelprojectielen kunnen worden verschoten."

Volgens Plasman is het enige strafbare feit dat aan de orde is een overtreding van de Wet Wapens en Munitie. „Van braak - laat staan inbraak - of diefstal is volgens het Openbaar Ministerie niets gebleken."

Leeropdracht en excuses

Afdoening via Halt betekent voor de zoon van Halsema dat hij geen strafblad krijgt. Een Halttraject omvat onder meer leeropdrachten en het maken van excuses. De maatregel is voor zogeheten ‘first offenders’ van 12 tot 18 jaar.