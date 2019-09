Zelfmoord Nederlander die werd gezocht voor moord meisje in Roemenië

De 47-jarige Nederlander die een Roemeens meisje zou hebben verkracht en gewurgd en massaal gezocht werd door de Roemeense politie, heeft zelfmoord gepleegd. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie Oost-Brabant. Het zou gaan om Johannes V. uit Cuijk.

Het lijkt erop dat de man bewust op een vrachtwagen is ingereden in Escharen. De chauffeur bleef ongedeerd. Johannes V. wordt er van verdacht een 11-jarig meisje, Mihaela Adriana Fieraru, uit het Roemeense dorp Gura Şuţii te hebben verkracht en vermoord.

Mihaela was vanaf vrijdagmiddag vermist. Nadat ze vanuit school naar huis was vertrokken verdween ze plotseling. Camera's legden haar voor het laatst vast op 350 meter afstand van haar woning. Een aantal kilometer van de plek waar ze voor het laatst gezien was, werd ze afgelopen zondag dood gevonden in een veld. Haar lichaam vertoonde sporen van geweld. Volgens de politie is zij zo'n 35 minuten na haar verdwijning om het leven gebracht door middel van wurging met een broek.

Geen definitief misbruik, wel beschuldiging

Er is nog niet definitief vastgesteld of het meisje ook seksueel is misbruikt, maar de beschuldigingen zijn er wel. Johannes V. is met Mihaela in de auto gesignaleerd en volgens Roemeense media heeft hij een pedofiel verleden. Het AD meldt dat hij sinds 2016 ieder jaar naar Roemenië ging. Ditmaal zou hij op 18 september zijn aangekomen in het land. Zijn huurauto, de auto waarin Mihaela werd gesignaleerd, werd door camera's vastgelegd in allerlei dorpen in het land.

De politie nam contact op met Johannes V. omdat er eerder slechts sprake was van een vermissing. V. verklaarde niets met de zaak te maken te hebben en vluchtte naar Nederland. Ook daar werd naar hem gezocht. Maandagmiddag veroorzaakte hij vermoedelijk expres het ongeluk met de vrachtwagen in Escharen. Hij overleefde het ongeluk niet.