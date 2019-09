Willem-Alexander brengt verrassingsbezoek aan Burendag in Utrecht

Buurtbewoners van de Utrechtse wijk Zuilen kregen tijdens de viering van de veertiende Burendag onverwacht bezoek. Niemand minder dan koning Willem-Alexander vereerde hen met een bezoekje aan hun buurtfeest.

Hij woonde een aantal activiteiten bij, ging het gesprek aan met buurtbewoners en maakte een paar vrolijke selfies met kinderen. Hij sprak eveneens met de directeuren van Douwe Egberts en het Oranje Fonds, de twee initiatiefnemers van de Burendag.

De buurt was blijverrast met deze onverwachte gast /ANP

Burendag

Op bijna 6000 plekken in het land wordt zaterdag Burendag gevierd. Het jaarlijks terugkerende feest in september heeft tot doel omwonenden met elkaar in contact te brengen, want dat bevordert volgens de organisatoren een leukere, socialere en veiligere buurt.

De Geuzenwijk in Zuilen waar de koning zaterdag was, had hierbij wat extra hulp nodig. DE en het Oranje Fonds hebben zich daarom hier - net als op 37 andere locaties in Nederland - extra ingezet om het feest op touw te zetten.

„Zijn bezoek is een mooie waardering voor onze inzet", zei buurtbewoonster Saida Ayachi. „Dit geeft ons de kracht en de moed om weer door te gaan." Ayachi zet zich al tientallen jaren in voor Zuilen.

Bijzondere ontmoeting

Buurtbewoonster Wil Veldkamp vond het fijn om de koning te zien. „Ik woon hier al 65 jaar en het is voor het eerst dat iemand van het koninklijk huis langskomt. Ik ben blij hem te zien." Het buurtfeest is volgens haar essentieel. „Mensen komen hier moeilijk samen."

„In deze buurt is heel veel armoede. Dan helpt zo’n Burendag, zodat ze een leuk feest kunnen hebben", zei actief buurtbewoner Paulina de Greef. Voor haar komt het bezoek als een complete, aangename verrassing. Zij mocht de koning haar bevlogen verhaal over de wijk doen. Ze besluit: „Mag ik u een complimentje geven? Voor uw baard. Het staat u goed."

De koning is beschermheer van het Oranje Fonds. De goede doelenorganisatie steunt sociale projecten om mensen bij elkaar te brengen.