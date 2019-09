Wijnen, wijnen, wijnen! Genomineerden Gouden Televizier-Ring bekend

Beste zangers, Expeditie Robinson en Chateau Meiland zijn genomineerd voor de Gouden Televizier-Ring.

De Gouden Televizier-Ring is de belangrijkste prijs van de televisie. Televizier maakte donderdagmiddag de genomineerden bekend.

Het programma Beste Zangers maakt kans op de prijs, kreeg presentator Jan Smit te horen. In het programma staat in iedere aflevering één zanger centraal, die voor anderen een lied uitkiest om te zingen. Jan Smit presenteert het programma sinds 2012. In 2017 schopte het programma het ook al tot de laatste drie.

Derde op rij

Met een enorme taart voor de deur van zijn huis kreeg presentator Dennis Weening te horen dat Expeditie Robinson kans maakt op de prijs. Het programma is al meerdere keren genomineerd geweest, maar heeft de prijs nog geen enkele keer in de wacht gesleept. De nominatie van dit jaar is de derde op rij.

Ook Chateau Meiland maakt kans op de publieksprijs. Het programma volgt gezin Meiland, dat opnieuw het avontuur aangaat in het buitenland. Vooral Martien staat geregeld in de schijnwerpers om zijn heerlijke uitspraken, waarvan „wijnen, wijnen, wijnen" toch wel de bekendste is.

Andere genomineerden

Eerder werden de genomineerden van de andere categorieën al bekend gemaakt. Zo zijn onder meer André van Duin, Arjen Lubach, Beau van Erven Dorens als beste presentator genomineerd en maken ook Chantal Janzen, Eva Jinek en Floortje Dessing kans op een prijs.