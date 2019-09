Wie brengt kinderen ‘toilet-etiquette’ bij?

Uit onderzoek blijkt dat ouders en leraren naar elkaar wijzen als het gaat om de opvoeding rondom toilethygiëne en -gewoontes.

De toilethygiëne op Nederlandse basisscholen schiet tekort, bleek vorig jaar al uit onderzoek. De belangrijkste oorzaak volgens ouders en leraren is het feit dat kinderen niet goed weten hoe ze de wc schoon moeten achterlaten. Over wie er verantwoordelijk is voor het bijbrengen van deze kennis verschillen de meningen.

Zo vindt de meerderheid van de ouders (58 procent) dat er in het lesprogramma aandacht moet worden besteed aan het netjes achterlaten van de wc. Leraren (60 procent) zijn daarentegen van mening dat het juist de taak van de ouders is om hun kinderen te leren om hygiënisch naar het toilet te gaan. Dat blijkt uit onderzoek van hygiëne- en gezondheidsbedrijf Essity, uitgevoerd door Kantar.

Moeilijke discussie

Het onderzoek verbaast kleuterjuf Charlotte Wildeboer uit Rotterdam niet. „Het past bij de huidige trend waarbij steeds meer verantwoordelijkheid komt te liggen bij scholen”, zegt ze. Toch vindt ze dat in het geval van toilethygiëne gaat om een gedeelde verantwoordelijkheid. „Het speelt zich af op school, dus in die zin zie ik het als mijn taak als een kind de wc niet netjes achterlaat. Maar aan de andere kant gaat het ook over gedrag. En dat is altijd een moeilijke discussie, want wie is daar verantwoordelijk voor?”

Als het gaat om toiletetiquette ligt dat primair absoluut bij de ouders, zegt opvoedkundige Tischa Neve. „Onderdeel van de opvoeding is dat je bijbrengt hoe je het toilet achterlaat en thuis ook checkt of het kind het onder controle heeft. Zo niet, dan spreek je het kind daarop aan.”

Maar, vervolgt ze, op school ben je in een andere setting, dus is het wel belangrijk dat een leerkracht afspraken maakt met de klas hoe je het toilet netjes houdt. „Net als met spullen, daar maak je afspraken over.”

Stappenplan

In de klas van Wildeboer hangen zes afbeeldingen waarin het stappenplan voor een toiletbezoek staat uitgelegd: je gaat op de bril zetten, veegt af, doet het papier in de wc, trekt door, wast je handen en droogt ze tot slot af. „De eerste week dat kinderen op school komen, bespreken we de toiletregels. Zodra het onhygiënisch wordt, worden de regels weer besproken.”

Wildeboer praat niet vaak met ouders over toilethygiëne. Volgens Neve zouden leerkrachten dat wel kunnen doen. „Sommige kinderen gaan nu niet naar school omdat de wc te vies is. Ouders zouden daarom best vaker betrokken mogen worden bij de regels op een school-wc.”