Werknemer meldt zich 14 dagen ziek wegens zieke hond

In België is een werknemer veertien dagen afwezig geweest. Niet hijzelf, maar zijn trouwe viervoeter kampte met een griep. De directeur van werknemersorganisatie Voka dacht in eerste instantie dat het om een grap ging, toen een bedrijfsleider het verzuimbriefje onder zijn neus schoof.

„Dat mijn neefje zegt dat de hond zijn huiswerk heeft opgegeten, tot daar. Maar dat een werknemer 14 dagen thuis blijft omdat zijn hond ziek is? Wat gaan we nog allemaal meemaken?," zegt hij aan Het Laatste Nieuws.

Ontslag verwachten

De bedrijfsleider had in eerste instantie gezegd dat het goed was om thuis te blijven. „Mijn mensen kunnen altijd bij mij terecht als er iets aan de hand is. Maar toen hij afkwam met een ziektebriefje om 14 dagen thuis te blijven wegens de ziekte van zijn hond, ging het voor mij te ver. Mijn andere mensen moeten nu bijtrekken, omdat hij thuisblijft en van de zaak ‘profiteert’. Dat gaat niet. Hij mag zich aan een ontslag verwachten. Ik begrijp dat trouwens ook niet van die arts.” De bedrijfsleider gaat een klacht indienen bij de arts die het briefje schreef.

Maar de vraag is natuurlijk: staat deze meneer niet gewoon in zijn recht? Volgens de Belgische werknemersorganisatie mag de arbeidsongeschiktheid alleen worden doorgevoerd als de werknemer zelf niet in de gelegenheid is om te werken.

Ook volgens de huisartsenvereniging kan het niet door de beugel, tenzij het om een blindengeleidehond of een andere assistentiehond zou gaan.