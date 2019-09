Wat te doen in geval van orkaan: headbangen

De Europese Unie betreurt het dat een belangrijke getuige in het proces rond vlucht MH17 naar Moskou is overgebracht als onderdeel van de gevangenenruil tussen Oekraïne en Rusland. MH17-verdachte Vladimir Tsemach is inmiddels in Moskou.

„Wij roepen Rusland op om volledig samen te werken met alle inspanningen om verantwoordelijkheid vast te stellen voor het tragische neerhalen van MH17", laat een EU-woordvoerder weten aan het ANP.

De EU had vele malen aangedrongen op de vrijlating van onder anderen de Oekraïense filmmaker Oleg Sentsov en de 24 zeelieden die gevangen zaten in Rusland. Zij zijn 'eindelijk' vrij en terug in hun land. „De EU verwacht van alle partijen dat ze voortbouwen op dit momentum", aldus de EU-buitenlanddienst in een verklaring.