VVD en PvdA pleiten voor modernisering van de vrijheid van onderwijs

Tanks rijden door de straten, mensen wapperen dolgelukkig met vlaggen. De vrijheid wordt gevierd. Dit beeld was niet alleen op 5 mei 1945 in Nederland te zien, maar al maanden eerder.

Op 5 mei volgend jaar viert de rest van Nederland 75 jaar bevrijding van de Duitsers, in Zuid-Limburg doen ze dat vandaag al. Hoe kan het dat het acht maanden heeft geduurd tot ook de rest van het land vrij was? „De bevrijding van Nederland ging stapsgewijs omdat er een behoorlijke tegenstand was van de Duitse troepen. Ook moeten we niet vergeten dat het doel van de geallieerden niet was om Nederland te bevrijden, maar om de Duitsers op hun knieën te krijgen”, verklaart Kees Ribbens, Senior Onderzoeker aan Het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies.

„Limburg ligt natuurlijk dicht bij Duitsland. Het was de bedoeling om via Operatie Market Garden en het zuiden van Limburg het Ruhrgebied binnen te vallen. Hierdoor heeft de bevrijding van Noord-Limburg en de rest van Nederland zo lang op zich laten wachten. Het leek allemaal zo snel te gaan toen in augustus 1944 Parijs werd bevrijd en Brussel niet veel later volgde. De Nederlanders verwachtten daarom dat zij ook snel bevrijd zouden worden. Dat was dus niet zo”, vervolgt Ribbens.