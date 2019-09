Vrouwen boos om vrouwenbevorderend Monopoly

Spelletjesfabrikant Hasbro heeft een flinke uitglijder begaan. Hasbro dacht met een progressieve Monopoly-variant op de proppen te komen, maar de reacties zijn niet heel positief.

In Ms. Monopoly worden vrouwen namelijk bevoordeeld met hogere bedragen dan hun mannelijke tegenspelers. De slogan van het spel is dan ook 'The First Game Where Women Make More Than Men.'

Bonus

Mannen krijgen aan het begin van het spel, zoals te doen gebruikelijk 1.500 toegeschoven, maar vrouwen krijgen er in deze editie 1.900. Ook wanneer je start passeert zijn de bedragen niet gelijk verdeeld. Vrouwen krijgen 240, waar de mannen de normale 200 mogen bijschrijven.

Sowieso is het spel heel anders ingericht dan het traditionele Monopoly. Andere spelers kunnen investeren in verschillende uitvinden die de vrouwen doen, zoals wifi, chocoladekoekjes, kogelvrije vesten en de vaatwasser. Wel blijven aspecten als de gevangenis, belastingen en toevalskaarten bestaan.

„Het is een leuke nieuwe kijk op het spel dat een wereld creëert waarin vrouwen een voordeel hebben dat mannen in het echte leven vaak genieten”, zo schrijft directeur Jen Boswinkel in een verklaring. „Maar maak je geen zorgen, als de heren het spel goed spelen dan kunnen ze ook meer geld verdienen.”

Geen voordeel nodig

Een tegenreactie op het feit dat mannen vaak meer verdienen dan vrouwen voor hetzelfde werk, zo zou je het kunnen zien. Maar veel vrouwen reageren allerminst positief op hun voordeel in het spel. Ze benadrukken dat ze helemaal niet uit zijn op een voordeel, maar dat ze vooral gelijke betalingen willen in het echt leven.

Het is zeker niet de eerste keer in de voorbije jaren dat er een aparte variant wordt uitgebracht door Hasbro. Eerder was er al de millenial-variant (Vergeet onroerend goed. Je kunt het toch niet betalen) en de socialistische editie (winnen is voor kapitalisten).