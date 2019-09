Vrouw van knock-out geslagen agent stuurt open brief

De vrouw van de agent die vrijdagmiddag in Rotterdam knock-out werd geslagen door een van de gasten in een trouwstoet, heeft een open brief geschreven. Daarin vraagt ze mensen die iets gezien hebben of die het voorval gefilmd hebben naar de politie te stappen. De dader van de mishandeling is namelijk nog niet gevonden. De politie Rotterdam publiceerde de brief op Facebook.

Ongemakkelijk

De moeder vertelt in de brief dat ze bij het kopen van een tweedehands piano via Marktplaats op een ongemakkelijke manier geconfronteerd werd met de mishandeling van haar man. Haar dochter spreekt namelijk vol bewondering over haar knock-out geslagen vader.

„‘Mijn papa is kok-out geslagen’, glunderend kijkt mijn 6-jarige dochter naar het voor haar onbekende echtpaar. Haar oogjes stralen. Zij heeft een ‘grote mensen verhaal’ gehoord. ‘Ja, ja’, knikt haar 8-jarige broer enthousiast instemmend, ‘echt helemaal knock-out. Met de N!’"

„Om te voorkomen dat ik vriendelijk doch dringend de deur uit gewerkt wordt, vat ik snel een eerder telefoongesprek samen. 'Mijn man is agent. Hij hield in Rotterdam iemand aan. Vervolgens besloot een ander om hem van achteren neer te slaan.’ We mogen de piano overnemen", vertelt de vrouw.

De vrouw zag de mishandeling van haar man via RTV Rijnmond en Dumpert. „Een toeterende trouwstoet. Een duidelijk overlastgevende trouwstoet. Een agent die bijna voor zijn sokken gereden wordt. Mijn agent. De volgende beelden laten een zwarte vlek op een groene strook zien. Een agent die daar alleen ligt. Hulpeloos. Mijn agent. Dan staat hij op. Hij handelt. Vraagt er collega’s bij, noteert kentekens van wegscheurende auto’s. Jemig wat ben ik trots op mijn man."

Pijn en woede

Als de kinderen van de agent hem daarna op het politiebureau willen knuffelen, heeft hun vader duidelijk pijn. Zijn vrouw voelt dan pas woede. „Samen hebben we al zoveel gezien, dat het erbij lijkt te horen. Tijdens de rellen in Hoek van Holland kreeg hij bloembakken, fietsen en flessen gevuld met zand om zijn oren. Van een overvaller die met een mes op hem af komt lopen tot een 15-jarig meisje dat hem tussen de benen schopt."

„Maar ook het reanimeren van een pasgeboren baby of ingrijpen bij een steekpartij met meerdere doden. Ontelbaar veel momenten van optreden in de heftige politierealiteit. Maar dit. Een aanval van achteren. Laaiend word ik."

40 tegen 1

„Ze waren al met 40 tegen 1. Had op het minst het lef gehad om van de voorkant te komen. Ze hadden het echt wel gewonnen hoor, met zo’n meerderheid. En was er dan echt niemand in die stoet die zich verantwoordelijk voelde voor die hulpeloze zwarte vlek op het groene gras? Was dat feestje dan echt zoveel belangrijker?"

„Want weet je, die zwarte vlek is een man, een papa van drie kinderen", vervolgt ze. „Iemand die de afgelopen jaren zo enorm hard gewerkt heeft. Twee studies afgerond heeft. Hij was leider van het voetbalteam, is scheidsrechter als de club hem nodig heeft. Vrijwilliger bij een hulplijn voor kinderen die het moeilijk hebben. Een vader die zijn oudste zoon helpt naar de puberteit. Die spelletjes doet met zijn kids. Geen heilige ofzo, denk maar niet dat hij zijn sokken in de goede wasmand gooit. Zwarte in de zwarte wasmand, witte in de witte. Dat is toch logisch? Of dat hij op eigen initiatief de badkamer eens lekker gaat schrobben. Hij is gewoon, zomaar een mens."

Twee redenen voor delen

Ze deelt met de buitenwereld dat haar man na drie dagen nog altijd niet kan slapen van de pijn en dat hij licht en geluid zoveel mogelijk mijdt. Ze vertelt dat ze twee redenen heeft om het verhaal te delen met de buitenwereld; „Allereerst om te zeggen dat een politieagent gewoon de buurman is waar jij je ladder van leent. De voetbalsupporter die jouw club aanmoedigt. Een agent is de vrijwilliger in het bejaardentehuis waar jouw moeder zit of de vader die hand in hand met zijn kindjes door de straat wandelt."

De tweede reden richt ze aan de dader: „Jij, die van achteren mijn man neersloeg, wees alsjeblieft een echte man. Je hebt je feestje gehad. Je hebt getoeterd. Je bent blij geweest. Meld je. Neem je verantwoordelijkheid. Jij, de feestganger die weet wie dit deed. Of aan jou, de getuige. Iemand die zag wie er sloeg of er misschien zelfs beelden van heeft. Kom alsjeblieft naar de politie. Zodat de verdachte aangehouden kan worden en wij dit een plaats kunnen geven."