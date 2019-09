Vrouw heeft letterlijk blauw bloed na pijnstillend medicijn

Een opmerkelijk geval in de Verenigde Staten: het bloed van een 25-jarige patiënt uit Rhode Island bleek opeens letterlijk blauw te zijn. Volgens het wetenschappelijke tijdschrift New England Journal of Medicine was het blauwe bloed een zeldzame bijwerking van een pijnstillend medicijn, tegen kiespijn.

De vrouw had last van vermoeidheid en kortademigheid, dus ging ze naar de Spoedeisende Hulp. Toen de dokters haar onderzochten, bleek er meer aan de hand te zijn dan slechts vermoeidheid. Ze namen bloed af en haar bloed bleek, wonder boven wonder, blauw te zijn. De dokters zeggen dat de vrouw last had van 'cyanose', wat betekent dat ze er zelf ook blauwachtig uitzag.

Zeldzaam

Iemand krijgt niet zomaar blauw bloed, de vrouw is een zeer zeldzaam geval. Een van de behandelende artsen, Otis Warren, herkende de symptomen onmiddellijk. Hij was al een keer eerder iemand tegengekomen met blauw bloed, en is dat nooit meer vergeten. „Het is een van die zeldzame gevallen waarover je leert, waarvoor je studeert en tests voor uitvoert, maar je ziet het zelden,” vertelde de arts aan CNN.

De nacht voordat de vrouw bij de SEH kwam, had ze een grote dosis van een pijnstillend medicijn tegen kiespijn ingenomen. Hierdoor kon het bloed geen zuurstof naar het weefsel brengen, wat zowel de vermoeidheid als het blauwe bloed verklaart. Alhoewel het blauwe bloed een zeer zeldzame bijwerking is van de stof benzocaïne, waarschuwde de Amerikaanse Food and Drug Administration dat het beter is om het middel niet aan kinderen onder de 2 jaar te geven.

Dodelijk

Na het krijgen van een, toevallig ook blauwkleurig, 'antigif' kon de vrouw naar huis. Ze heeft geluk dat de artsen haar symptomen snel herkenden, want als er niet op tijd ingegrepen wordt, kan het blauwe bloed dodelijk zijn. Als er te lang geen zuurstof wordt vervoerd, kan iemand in coma raken of hersenletsel oplopen.