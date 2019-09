Vrouw belt 113 voor zelfmoordlijn, overlijdt omdat nummer niet bestaat

Vandaag begint de Week tegen Pesten. Het basisonderwijs besteedt tijd aan het creëren van een veilige omgeving voor kinderen.

De eerste weken in de klas zijn ‘de gouden weken’, vertelt Klaas Hiemstra, directeur van de Stichting School en Veiligheid. „In de eerste week wordt de groep gevormd. Het heeft effect om in het begin van het jaar te bespreken hoe je het samen leuk hebt. Dat moet je als school wel blijven onderhouden. Om pesten terug te dringen moet je een lange adem hebben. We zagen het de afgelopen jaren dalen, maar helaas stabiliseert het nu een beetje. Je ziet dat je dus niet achterover kunt gaan leunen als school.”

Pesten is een groepsproces, legt Hiemstra uit. „Door bepaald gedrag te vertonen, wordt de rangorde in de groep vastgesteld. Sommige kinderen hebben een gedragsrepertoire dat je denkt: mwah, dat had je niet hoeven doen. Je moet kinderen laten zien dat het anders kan. Dat je ook door zorgzaam te zijn een effect in de groep kunt hebben. In elke groep is dat weer anders.”