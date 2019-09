Vrijwilligers ruimden zaterdag 78.000 stuks zwerfafval op

Heel wat vrijwilligers hebben afgelopen zaterdag zwerfafval opgeruimd. Daarbij zijn zeker 78.000 stuks opgeruimd.

Deelnemers deden mee aan de World Cleanup Day. De opruimactie is onderdeel van een wereldwijde dag om zoveel mogelijk afval op te ruimen. De Plastic Soup Foundation maakte de totale opbrengst zondag bekend.

De 16.000 vrijwilligers die op ruim 1400 plekken afval opruimden, konden een speciale app gebruiken om te registeren om wat voor soort materiaal het ging en van welke merken de verpakkingen het meest op straat belanden. Vorig jaar legden de deelnemers nog 35.000 stuks afval vast met de app. Dat er dit jaar veel meer zwerfafval werd geregistreerd, komt volgens de organisatie doordat de deelnemers de app fanatieker hebben gebruikt.

Afval registreren

Welk afval werd opgeruimd, hebben deelnemers bijgehouden in een speciale app. „Zo krijgen we inzicht in wat waar ligt. Welke materialen, merken en soorten belanden in het milieu?", vertelde Robert Möhring van de Plastic Soup Foundation ons vorige week. „Als we dat weten, kunnen we met de producenten gaan praten over structurele oplossingen.” Het meest gevonden afval was dit jaar het blikje, gevolgd door snack- en snoepverpakkingen, flesjes, zakjes en sigarettenpeuken, die vorig jaar nog aan kop stonden.

Möhring vertelde ook wat één van de problemen is. „Binnen twintig minuten na aanschaf, is 50 procent van de plastic verpakkingen niet meer nodig. Denk aan snoepverpakkingen, blikjes, maar ook het plastic tasje voor je groenten dat je alleen nodig hebt voor het ritje naar huis. Heel veel van die verpakkingen komen in het milieu terecht.”