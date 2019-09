Vijf 'jihadisten' krijgen Nederlanderschap terug

Vijf uitreizigers hebben officieel het Nederlanderschap teruggekregen. Ze zijn ook geen ongewenst persoon meer. Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant.

In september 2017, juli 2018 en april 2019 werden de paspoorten ingetrokken, door toenmalig staatssecretaris van Vreemdelingenzaken Harbers. Dat maakte van de mannen ongewenste vreemdelingen, waardoor ze niet meer legaal naar Nederland konden komen of naar andere Schengenlanden konden reizen.

Eerder oordeelde de Raad van State in april dat twee uitreizigers hun nationaliteit onterecht zijn kwijt geraakt. Op verzoek van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) is de intrekking van het staatsburgerschap nu in vergelijkbare zaken preventief ingetrokken, laat het ministerie van Justitie en Veiligheid in een toelichting weten.

Aangesloten bij verboden groepen

Het gaat om moslimstrijders die zich hadden aangesloten bij verboden groepen in Syrië en Irak. Over een van de vijf jihadisten wordt beweerd dat hij in 2015 in Syrië is gedood.

Een week geleden liet de bestuursrechter in Den Haag de intrekking van het Nederlanderschap van een veroordeelde Syriëganger nog in stand. Deze in 1994 in Amsterdam geboren man mag tien jaar lang niet in Nederland komen. Hij had naast de Nederlandse ook de Marokkaanse nationaliteit.

Merendeel behoudt Nederlandse nationaliteit

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) verwacht dat het merendeel van de Nederlanders die zich in Syrië en Irak hebben aangesloten bij jihadistische strijdgroepen de Nederlandse nationaliteit behoudt. Slechts van een enkeling kan die worden afgenomen, aldus de bewindsman eind juni.