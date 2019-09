Verzamelend rijk worden? Investeer in sneakers

Investeren in collector's items kan een 'leuke cent' opleveren. Bewaar in elk geval goed je doos, ,,verzamelaars lopen daar nogal warm voor."

Je vader/zus/fysio/lerares/Tinderdate hebben waarschijnlijk in elk geval een ding met elkaar gemeen: ze hebben allemaal minstens een paar sneakers in de kast staan. De Nikes, Puma’s en Adidasjes zijn al jaren niet meer uit het straatbeeld weg te denken en er is zelfs een hele collector’s item-markt ontstaan. Waar de een ze verzamelt uit liefhebberij, investeert een ander in sneakers om ze met winst weer door te verkopen.

Parel

,Je kunt er een leuke cent mee verdienen, het is een best wel steady markt, niet zoals met goudstaven waarvan de goudprijs elke dag wisselt.” Fleur Feijen is mode-expert bij online veilingplatform Catawiki waar bijzondere objecten worden aangeboden en verkocht en waarop elke maand een sneakerveiling is. Maar de sneakerhandel is ook weer geen autohandel, nuanceert ze, ,,de marges zijn veel kleiner, tenzij je natuurlijk die parel ergens op de kop tikt en die voor duizenden euro’s doorverkoopt.”

Fleur Feijen van Catawiki is op en top sneakerfan

3100 euro

Ze hebben zeker een paar klappers gehad, vervolgt ze. De Chanel x Pharell x Adidas bijvoorbeeld: 2600 euro, of de Nike Kinder Ultra Limited Edition, waarvan maar acht paar bestaan, ,,voor 3100 euro ging-ie naar de gelukkige.” Al betwijfelt ze het of ze echt worden gedragen. ,,Je ziet vaak dat mensen ze kopen om weer door te verkopen. Vaak wachten ze daar nog wel even mee zodat de sneakers meer waard worden. Ik weet dat in sommige huizen de dozen tot aan het plafond zijn gestapeld met in elke doos een uniek paar.” Zelf is ze ook sneakerfan en heeft ze zo’n twintig paar in de kast staan (en een aan haar voeten), maar is géén verzamelaar. ,,Ik draag ze gewoon lekker en ze mogen ook vies worden.” In tegenstelling tot de echte collectors die de schoenen in de doos laten en ze hoogstens ‘met witte handschoentjes aan’ aanraken. ,,Dat zijn de paren die over een paar jaar brand new uit de doos komen en waar soms flink op kan worden verdiend.”

De echte liefhebber is weer een slag apart. ,,Het is zo grappig om te zien dat die hard verzamelaars met het kwijl op de mond een paar superoude Air Jordans waar de hele zool eronder uit hangt, de hemel in prijst en het presenteert alsof het een museumstuk is, terwijl een ander de schoenen rijp voor de vuilnis vindt.” Iedereen heeft wel iets waar z’n hartje sneller van gaat kloppen, haalt de enthousiaste Catawiki-expert de schouders op, ,,de een wordt wild van een postzegeltje uit Afrika, terwijl een ander uit z’n dak gaat van een heel bijzonder paar Nikes.”

De verkopers op hun platform variëren van professionele sneakerdealers tot private sellers en collectors, ,,maar het leuke aan Catawiki is dat iedereen er in feite op kan.” Ze heeft nog een paar tips voor sneakerinvesteerders in spe. De doos is belangrijk, begint ze. ,,Sneakers met doos leveren echt meer op, net zoals een Hermès-sjaal in de doos. Sterker nog: die losse Hermès-dozen gaan er alleen al voor 50 euro uit.” Bewaar behalve de doos ‘alles’ ,,ook het aankoopbonnetje, het vloeipapier waar de schoenen in zitten en zelfs de sticker waarmee het vloeipapier aan elkaar is geplakt. Verzamelaars lopen daar nogal warm voor en hoe meer je bewaart, hoe meer geld je ervoor krijgt.” Verder zijn verzorgingsproducten een must om ze zo goed als nieuw te houden en ten slotte de gouden tip: niet dragen, die sneakers. ,,Hoe minder gebruikssporen, hoe beter.”

’Tweedevoets’

Een hele mond en een schoenendoos vol: Nike Air Max 1 Patta x Parra Burgundy Cherrywood uit 2009 (3299, 95 euro), of Adidas Torsion ZX Flux Black Yellow Red uit 2014 (89, 95 euro). Op Outsole.nl, de website van en voor sneakerverzamelaars, lacht zo’n 1500 paar je tegemoet. Ze zijn allemaal ‘tweedevoets’ (,,maar in heel goede conditie”) en hebben allemaal hun eigen verhaal, weet oprichter Frank Klerks die vol overgave over zijn grote liefdes in verschillende maten en kleuren praat. Hij is een echte connikeseur en loopt zelf het liefst op zijn ‘ID’tjes’ (Air Max), waarvan hij zo’n veertig paar thuis heeft. Nee, niet uitgestald of in een vitrinekast, schudt hij zijn hoofd. Gewoon in de kast, ,,licht is heel slecht voor ze.” Verzamelaars zijn altijd op zoek naar de holy grails onder de sneakers waar meestal een extreem prijskaartje aan hangt, weet Klerks. Zelf gaat hij vooral voor de ‘tof-factor’, ,,alleen als ik ze echt heel tof vind, koop ik ze en dat kan ook gewoon een paar van 50 euro zijn.”

De meeste verzamelaars dragen hun schoenen nooit en laten ze zelfs in de verpakking zitten. ,,Kleine tentoonstellingen in een doos zijn het, daar word je als verzamelaar heel gelukkig van.” Het verzamelen is absoluut een verslaving, verklapt hij met een grijns. ,,Als je je collectie compleet maakt, zelfs met een paar dat spuuglelijk is, maar wél gelimiteerd, geeft dat zo’n dikke kick.”

Of je rijk kunt worden door in sneakers te investeren? Hij moet lachen. Jazeker, ,,Handel is handel, zolang je maar volume wegzet. Het is bovendien best wel safe om zo je geld weg te zetten, je weet dat ze in prijs gaan stijgen, zeker als je even geduld hebt.” Maar het kan ook anders. Veel van de special editions worden via lotingen online verkocht en handelaren die snel geld willen verdienen, doen er alles aan om zoveel mogelijk sneakers te bemachtigen, zodat ze die later tegen een veel hogere prijs kunnen verkopen. Gaat niet altijd even netjes, beaamt hij, ,,en op deze manier verpesten ze het wel voor de echte liefhebber en verzamelaar die continu achter het net blijft vissen.”