Verwaarloosde kat bij het grofvuil gedumpt

De dierenambulance in Amsterdam heeft zondagavond het leven van een Perzische kat gered. Het diertje was erg verwaarloosd, en zag zwart van de ontlasting en viezigheid. De kat was bij het grofvuil gedumpt.

Iemand in Amsterdam-Zuidoost trof de kat bij het vuilnis aan en belde daarop de Dierenambulance.

Stank

Er hing een enorme stank om de kat heen, schrijft de dierenambulance op Facebook. „Waar dit een prachtige witte Pers hoort te zijn, zag de hele onderkant zwart van de ontlasting en het vuil." Daarnaast zat de vacht van het diertje volgens medewerkers van de dierenambulance onder de klitten. „Het vuil was niet uit de ogen te boenen. Mager, hongerig en angstig." Door al het vuil was het niet te zien of het om een mannetje of vrouwtje ging.

De kat was doodsbang toen het kistje benaderd werd door de ambulancemedewerkers, en wilde er dan ook niet uitkomen. Uiteindelijk moesten ze het kistje „met dichtgeknepen neus" openknippen. „Eenmaal uit het kistje kregen we een kopje."

Gezondheid

Door de stank, vuil en de klitten in de vacht kon er niet vastgesteld worden hoe het met de gezondheid van het beestje gesteld was. Ook was de kat niet gechipt. De medewerkers van de dierenambulance brachten de kat naar het Hugo Dierenziekenhuis Zwanenburg, waar bleek dat hij of zij in orde was. Er was geen noodzaak om een nacht te blijven, dus kreeg de kat bij de Dierenambulance een „bedje, hapje en een aai."

Maandagochtend bracht de Dierenambulance de kat naar de Dierenopvang Amsterdam. „Die kanjers gaan het verder oppakken. Wij kunnen dus niets zeggen over adoptie."