Vermiste Fransman dood gevonden in ziekenhuis

Twee weken geleden raakte de 73-jarige Jean Ligonnet vermist in een ziekenhuis in Marseille. Inmiddels is hij dood teruggevonden, in hetzelfde ziekenhuis waar hij in eerste instantie vermist raakte. Zijn nabestaanden zijn woedend, melden buitenlandse media.

De man leed aan de ziekte van Alzheimer en had kanker, waarvoor hij al een jaar lang chemokuren kreeg in het ziekenhuis. Ten tijde van zijn vermissing, op 19 augustus, werd hij nog in de wachtkamer gezien, omdat hij een afspraak had. Maar hij was opeens verdwenen.

Ongebruikte vleugel

Volgens het ziekenhuis werd Ligonnet in een ongebruikte vleugel van het ziekenhuis gevonden, 'in staat van ontbinding'. Doorgaans is die vleugel vergrendeld, maar de mogelijkheid bestaat dat de overleden man er via een nooduitgang is binnengekomen. Een misdrijf wordt uitgesloten, maar het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is.

„Het is onze taak om voor iedereen te zorgen, iedereen voelt zich verantwoordelijk", aldus adjunct-directeur Sylvia Breton in een persconferentie. De koepel waar het ziekenhuis onder valt neemt de schuld in zekere mate op zich, maar Breton geeft wel aan dat het beter was geweest als de man door iemand begeleid werd.

'Als een hond laten doodgaan'

De nabestaanden van de man vroegen het ziekenhuis meerdere keren om naar Ligonnet te zoeken in het gebouw, maar dat is volgens de zoon van de overleden man niet grondig genoeg gedaan. Sommige verpleegsters wisten zelfs niet eens dat de man vermist was.

„De directrice vertelde mij dat ze overal hadden gezocht. Maar ik heb het zelf bij verpleegsters rondgevraagd op verschillende verdiepingen van het ziekenhuis, maar zij waren niet op de hoogte van zijn vermissing. Dit is gewoon walgelijk. Mijn vader verdiende het niet om zo te sterven. Ze hebben hem als een hond laten doodgaan."