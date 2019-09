'Verdrietige stemming op school slachtoffer schietpartij'

Op de school van een van de slachtoffertjes van de schietpartij in Dordrecht is de verslagenheid dinsdag groot. Volgens Jitze Ramaker, voorzitter college van bestuur van de scholenstichting H3O, is de sfeer op Het Kristal heel bedrukt en verdrietig.

Het 8-jarige kind zat in groep vijf van de school, op een steenworp afstand van het huis waar het drama maandagavond plaatsvond. Ramaker kwam direct naar de school nadat hij op de hoogte was gebracht. Daarna is het verdrietige nieuws gedeeld met alle leerkrachten en ouders van de school. De meeste leerkrachten, op één na, kwamen daarna naar Het Kristal.

Woensdag zal voor het kind op de school een gedenkhoekje worden ingericht.

Protocol

„We hebben een protocol voor dit soort gebeurtenissen en dat is in werking gesteld", aldus Ramaker. „We hebben vandaag een dubbele bezetting. Ook alle leraren en leraressen die vrij waren hebben zich toch gemeld. Ook is er slachtofferhulp en een schoolmaatschappelijk werkster op school. Er zal veel worden gepraat met de kinderen."

Alle scholen die onder de stichting H3O vallen komen dinsdagmiddag bij elkaar. Het oudste kind dat om het leven kwam, zat op het vmbo op het Insula College, dat ook deel uitmaakt van de koepel.

Slachtofferhulp

Slachtofferhulp Nederland is een dag na de tragische gebeurtenis op beide scholen aanwezig. „We gaan met leerkrachten in gesprek en proberen ze te begeleiden. Zij hebben dit nooit eerder meegemaakt", zei woordvoerster Jytte Reichert. „Tevens proberen we de betrokken ouders op te vangen. Het is belangrijk zoveel mogelijk het dagelijkse ritme aan te houden en het gesprek aan te gaan met de kinderen."

Een aantal betrokken gezinnen die dichtbij de overledenen stonden, wordt ondersteund door Slachtofferhulp Nederland, dat ook ooggetuigen opving op het politiebureau.