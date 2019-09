Veegt gemeente Apeldoorn roetveegpiet onder de mat?

Terwijl de landelijke media druk zijn met het reilen en zeilen rond Prinsjesdag, publiceert de gemeente Apeldoorn een opvallend persbericht met hun standpunt in de pietendiscussie.

In het persbericht staat dat Sinterklaas tijdens de landelijke intocht in Apeldoorn alleen wordt bijgestaan door roetveegpieten. De beslissing is in lijn met de NTR, die ook in het Sinterklaasjournaal de Zwarte Piet in de ban doet.

Uitfaseren

Zwarte Piet wordt sinds 2014 geleidelijk uitgefaseerd door de NTR. Vorig jaar in Zaandijk en de Zaanse Schans waren nog wel een paar volledig zwartgeschminkte pieten aanwezig, met de uitleg dat pieten steeds zwarter worden naarmate zij vaker door de schoorsteen gaan en meer roet op hun gezicht krijgen.

Toeval

Volgens een woordvoerder van de gemeente Apeldoorn is de timing van het persbericht „puur toeval”. „We hadden er in de planning domweg niet bij stilgestaan dat het ook Prinsjesdag was. Net als vorig jaar barst straks de discussie over Zwarte Piet weer los naarmate de intocht nadert. Daarom wilden wij zo vroeg mogelijk met het nieuws naar buiten, dan is het ook het snelst weer achter de rug.”