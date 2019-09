Vader van mishandelde zoon zoekt daders met wanhopige Facebook-oproep

Wil Thoonsen wil weten wie zijn 21-jarige zoon Brian afgelopen nacht in elkaar heeft geslagen. Op Facebook plaatste hij een wanhopige oproep.

Thoonsen, die in Roermond woont vertelt dat zijn zoon Brian afgelopen nacht ging stappen in Linne en bij de kermis in Maasbracht. Na een bezoekje aan vriendinnen in Linne fietste hij tussen 3.30 en 4.00 uur weer naar Roermond. Toen is het misgegaan, zo zegt de vader.

Bewusteloos

Brian is tijdens zijn fietstocht in elkaar geslagen en toen bewusteloos achtergelaten bij de kerk in Linne, schrijft de vader. Op de foto die de vader bij zijn Facebookpost heeft gezet is te zien dat de jongen behoorlijk wat blauwe plekken en bloedingen in zijn gezicht heeft. Op Twitter schrijft de

Thoonsen roept iedereen op die wat gezien heeft contact op te nemen met hem of de politie in Roermond te bellen.