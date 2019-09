Vaarwel zomer? Herfstachtig weer in aantocht

Liefhebbers van zomerweer en zonneschijn zullen de komende weken niet veel te vieren hebben. Er is namelijk herfstweer met een aanzienlijke hoeveelheid neerslag onderweg naar Nederland.

De temperaturen duikelen dit weekeinde onder de 20 graden en dit zal ook aankomende week het geval blijven. De zon zal zich slechts af en toe laten zien terwijl regenbuien en zware bewolking over ons land trekken als we de langetermijnvoorspelling van Buienradar moeten geloven.

De 14 daagse verwachting van Buitenradar /Buitenradar

Hallo herfst?

Volgens de meteorologen zal het vanaf zaterdag regenachtig worden met maxima van een graad of 18/19 en een zwakke wind uit het westen. Dit weertype houdt in elk geval aan tot eind volgende week waarin de paraplu eigenlijk elke dag wel aan te bevelen is. Hoewel er geen sprake is van grote hoeveelheden neerslag, lijkt voorlopig wel echt even klaar te zijn met het zomerweer en de hitteplannen.

In het oosten van het land zal vooral op zondag flink regenachtig verlopen met een maximumtemperatuur van slechts 15 graden. Daarna stijgen de temperaturen weer tot iets onder het gemiddelde voor deze tijd van het jaar. Aankomende week lijkt dinsdag de meest droge dag te worden.

De vooruitzichten van daarna zijn nog tamelijk onzeker, maar het lijkt erop alsof de neerslaghoeveelheden vanaf eind volgende week iets minderen. De temperatuur laat voor alsnog echter geen stijgende lijn zien. Echt uitzonderlijk zijn deze temperaturen overigens niet, het langjarige gemiddelde van de eerste tien dagen in september is in Nederland 19,7 graden overdag en 11,7 graden in de nacht.

Echte hitteliefhebbers kunnen nog wel goed vertoeven in Spanje of Griekenland, waar het nog wel 30 graden wordt, aanstaande week.