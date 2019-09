Uniek inkijkje hulpdiensten door 'Tetris Challenge'

Weet jij wat er allemaal in een ambulance zit? Of een brandweerauto? Waarschijnlijk niet, maar daar moet de 'Tetris Challenge' verandering in gaan brengen.

De uitdaging werd gestart door de Zwitserse politie, die een foto deelde van een auto met daarnaast alle hulpmiddelen -plus de agenten- netjes uitgestald. Een beetje zoals het aloude computerspelletje Tetris, dus!

Online trend

Al gauw volgden hulpdiensten in Zwitserland, Engeland en Frankrijk. De uitdaging biedt een bijzonder kijkje in de werkwijze van mensen die dagelijks klaar staan om burgers, al dan niet medisch, te hulp te schieten. En in sommige gevallen is het wel heel opvallend hoeveel er eigenlijk in een auto of bus past.

Natuurlijk konden ook hulpdiensten in Nederland niet achterblijven. Wat volgde, is een mooie bloemlezing van de dienstwagens en inhoud. „Een gereedschapskist op wielen”, zoals het politieteam in Weerijs hun politieauto omschreef. Kijk mee:

De uitdaging die daarna volgt, is natuurlijk om alles weer netjes in de wagen op te bergen.