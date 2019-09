'Uitvinder' labradoodle: Ik heb een monster gecreëerd

„Waarom mensen vandaag de dag Labradoodles fokken, ik heb geen flauw idee." De 'uitvinder' van het hondenras is bang dat hij een monster heeft gecreëerd.

Dertig jaar geleden kruiste Wally Conron de poedel met de labrador, in een poging om een niet-verharende blindengeleidehond te creëren. Een blinde vrouw uit Hawaii stuurde hem toen een brief met het verzoek, omdat haar man allergisch was voor lang harige honden.

Poedels verliezen geen haar maar zijn meestal niet geschikt als blindengeleidehond, terwijl labradors dat weer wel zijn. Na drie jaar over het probleem nagedacht te hebben, besloot Conron tot kruising van de twee rassen. Negen weken later was daar het eerste nestje, schrijft ABC.

Spijt

Pup Sultan bleek uiterst geschikt als blindengeleidehond. Vrouw uit Hawaii blij, Conron blij en einde verhaal zou je denken. Maar Conron moest de andere twee pups uit het nestje nog kwijt, en niemand wilde ze hebben. Door ze de catchy naam labradoodle te geven, waar hij het eerst nog gewoon kruising had genoemd, waren de dieren opeens niet meer aan te slepen.

Nadat zijn 'uitvinding' een ware mediahype werd, begon Conron spijt te krijgen van zijn 'creatie'. „Ik wil gezonde pups krijgen, maar veel fokkers hebben niet diezelfde idealen." Nu, dertig jaar later, is Conron nog steeds bezorgd over de kwaliteit van de hond. „Als ik zo'n labradoodle zie, kan ik alleen maar denken aan de mogelijke problemen die het dier heeft. Het grootste deel is of gek of heeft erfelijke problemen."