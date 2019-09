Twee maanden lopen tegen pesten

Stap voor stap, 1135 kilometer lang, moet de nodige aandacht opleveren voor pesten en psychische problemen.

Wandelen tussen 2 Werelden. Zo heet de 1135 kilometer lange tocht te voet die Tim Saalbrink (37) uit Goor en Anouk Pool (23, Meppel) tot en met 11 november door heel Nederland brengt. Maandagmorgen om 8.30 uur start Wandelen tussen 2 Werelden om geld, maar vooral zoveel mogelijk aandacht voor mensen met psychische problemen en het taboe dat daarop rust. Beide wandelaars kampen ermee en zijn er voor behandeld in kliniek De Zwaluw in Ermelo, de startplaats voor hun 64 dagen durende wandeling.

Omdat veel psychische problemen ontstaan door pesten, lopen Saalbrink en Pool zowel voor MIND als voor Stichting Omgaan Met Pesten. MIND wil psychische problemen voorkomen en helpt mensen die hiermee te maken hebben. Omgaan Met Pesten is de grondlegger van de gelijknamige methode en verspreidt deze boodschap ook, onder meer op scholen.

Zelf flink gepest

„Spanning voel ik nog niet, maar na zo’n lange voorbereiding mag het nu weleens beginnen. Kom maar, begin maar”, zegt Tim Saalbrink lachend, als hij Metro twintig uur voor de eerste stappen spreekt. „Ik heb al een paar keer gedacht ‘waar ben ik aan begonnen’, maar alles voor het goede doel.”

Saalbrink kent zijn mede-wandelaar van het landgoed in Ermelo, waar beiden zijn behandeld voor psychische problemen. Zelf werd hij flink gepest op de basisschool. Scheldwoorden als blinde vink, schele en lapoogje hakten er dusdanig in dat psychische problemen zoals PTSS de kop op staken. „Ik ben keihard op mijn ziel getrapt.” Anouk Pool werd als stille tiener niet zozeer gepest, maar totaal buitengesloten. Bij haar had dat depressiviteit tot gevolg.

Bureaucratische muren

Wandelen doet Saalbrink graag, dus dat moet niet zo’n probleem vormen. „Het heeft een positieve uitwerking, ik word er lekker rustig van en kan dingen dan goed op een rijtje zetten.” Het wandelidee ontstond toen hij zich als ervaringsdeskundige wilde gaan inzetten, maar tegen bureaucratische muren aan liep. „Klinieken willen bijvoorbeeld alleen hbo-opgeleide mensen aannemen, terwijl mijn mening is dat je ervaringsdeskundigheid niet uit een boekje leert. Toen dacht ik: door het maken van zo’n wandeling kan ik ook aandacht vragen voor pesten, de gevolgen ervan en het doorbreken van het taboe.”

Staatssecretaris Blokhuis

Onder meer alle provinciehoofdsteden worden tijdens Wandelen tussen 2 Werelden aangedaan. Daar zijn bijzondere ontmoetingen geregeld, zoals met burgemeester Pauline Krikke van Den Haag. Krikke bood spontaan aan een stuk mee te lopen. „Ook staatssecretaris Blokhuis reageerde positief op onze uitnodiging”, zegt Saalbrink. „Daarom maken we tijdens de etappe Den Haag – Waddinxveen graag een ommetje naar het Binnenhof. We hopen op mooie persoonlijke gesprekken, het mag allemaal best wat losjes en dus niet te zwaar zijn. Maar zaken als misstanden in de GGZ en geldtekorten zullen heus aan de orde komen.”

Zonder geld op pad

Een bijzonder aspect aan de 1135 kilometer lange wandeling, is dat deze zonder geld op zak wordt afgelegd. „We zijn afhankelijk van mensen die ons eten geven of een slaapplaats aanbieden”, zegt Saalbrink. „Mensen kunnen ook meewandelen en doneren. Bij dat laatste kun je zelf kiezen of je doneert aan MIND of aan Stichting Omgaan Met Pesten.”

Wanneer is Wandelen tussen 2 Werelden geslaagd? „Eigenlijk is dat al een beetje het geval”, vindt Saalbrink. „Aandacht is het doel en door landelijke en lokale media wordt ons event goed opgepikt. Dat hadden we niet durven dromen en belooft veel goeds voor de komende negen weken.”

Pestcijfers

10 procent van de kinderen in het basisonderwijs zegt minstens een keer per maand slachtoffer te zijn geweest van pesten. Hiervan geeft bijna 7 procent aan maandelijks gepest te zijn en ruim 3 procent wekelijks. Dat blijkt uit de jongste cijfers van het Nederlands Jeugdinstituut over 2018. Binnen het voortgezet onderwijs zegt 5 procent van de leerlingen slachtoffer te zijn van pesten (3 procent wekelijks). 66 procent van de slachtoffers wordt persoonlijk gepest, 8 procent via e-mail, chatgesprekken of sms. Er is wel sprake van een lichte daling ten opzichte van de jaren 2014-2016, zowel in het basis- als in het voortgezet onderwijs.

De route volgen, doneren, eten en een slaapplaats aanbieden kan op Doemeemetmind.nl en Omgaanmetpesten.nl.