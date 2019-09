Trump ziet zijn derde Nationale Veiligheidsadviseur vertrekken

De derde Nationale Veiligheidsadviseur van president Trump, John Bolton, is vertrokken. Trump heeft via Twitter laten weten dat hij het heel vaak niet eens was met de suggesties van Bolton en volgende week met een andere Veiligheidsadviseur komt.

Idee van wie?

Aanvankelijk werd aangenomen dat Trump Bolton had ontslagen, maar eerste gesprekken van The New York Times met Bolton geven een andere kijk op de zaak. Hij stelt dat het op zijn initiatief gebeurd is. Trump blijft echt volhouden dat hij Bolton heeft ontslagen met de mededeling dat diens diensten niet langer nodig zijn.

De twee hadden het al maanden met elkaar aan de stok over buitenlands beleid en veiligheidspolitiek. Bolton geldt als een zeer agressieve beleidsman, die graag ingrijpt en zich radicaal opstelt in kwesties zoals Afghanistan, Iran, Noord-Korea en Venezuela. Trump is volgens waarnemers veel terughoudender en vindt ingrijpen in buitenlandse conflicten gauw veel te duur of totaal niet relevant.

Camp David

De twee zouden volgens Amerikaanse media meer dan genoeg van elkaar hebben gekregen toen Trump Afghaanse Taliban naar Camp David (presidentieel buitenverblijf in Maryland) wilde halen. Bolton was eerder ook al zichtbaar niet blij met Trumps 'topdiplomatie' met de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un.

Trump heeft nu al drie Nationale Veiligheidsadviseurs versleten. De eerste twee waren Michael Flynn en Herbert McMaster. Bolton trad in april vorig jaar aan.