Trein rijdt tegen boom, reizigers geëvacueerd

Voor de klimaatstakingen in Den Haag heb je geen recht op een vrije dag. Hoe zit dat eigenlijk met het stakingsrecht?

Niet alleen scholieren willen zich in zetten om het milieu redden, ook werkende Nederlanders willen meedoen. Vrijdag is er een wereldwijde klimaatstaking, in verschillende landen zullen mensen de straten opgaan. In Nederland is Den Haag de plek voor het protest. Helaas valt de staking niet onder het stakingsrecht. Stakers zullen dus vrij moeten vragen bij hun werkgever, willen ze niet in de problemen komen

Hoe werkt staken