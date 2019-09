Trainer PEC Zwolle veroorzaakte ongeluk

John Stegeman van PEC Zwolle stapte in de nacht van donderdag op vrijdag na een avondje stappen achter het stuur. De 43-jarige voetbaltrainer knalde met zijn auto tegen een lantaarnpaal op in Apeldoorn en werd hierop aangehouden door de politie.

Uit een blaastest bleek dat hij bijna drie keer meer alcohol in zijn bloed had dan de wettelijk toegestane hoeveelheid. Dit was dan ook de reden voor de agenten om zijn rijbewijs in te nemen.

Lantaarnpaal en neuswond

Stegeman zou in de nacht van donderdag op vrijdag na wat drankjes met collega's in de Zwolse binnenstad richting huis in het Gelderse Epe gereden zijn. Rond de klok van drie ging het mis in de buurt van afslag Apeldoorn Noord. Nadat hij de controle over het stuur kwijtraakte, knalde hij tegen een lantaarnpaal en een boom in de berm op.

De enige fysieke kwetsuren waren voor de benevelde trainer zelf. Hij liep lichte verwondingen op aan zijn neus door het openklappen van de airbag. Agenten hebben hem hierna naar het politiebureau overgebracht waar hij werd onderworpen aan een alcoholtest die 620ug/l aangaf.

De Mercedes, waar Stegeman voorlopig niet in mag rijden, is behoorlijk beschadigd geraakt. Ook is er voor een onbekend bedrag aan schade veroorzaakt aan de lantaarnpaal en de berm.

Domme actie

„Dit is een ontzettend domme actie van mij, die nooit meer voorkomt. Ik accepteer de straf vanuit de club als vanzelfsprekend en beloof beterschap richting de toekomst,” laat Stegeman in een persbericht van PEC Zwolle weten. De zaak is overgedragen aan de officier van justitie die zal bepalen welke gevolgen de dronkemansrit heeft voor zijn rijbewijs en bankrekening. Volgens zijn advocaat is het de eerste keer dat hij met te veel drank op achter het stuur kroop.

Een ontslag is volgens de Eredivisieclub niet aan de orde omdat het ongeluk plaatsvond buiten werktijd.