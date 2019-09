Steeds minder mensen zijn arm in Nederland

Sinds 2013 daalt het aantal arme mensen in Nederland. In 2013 konden ruim 1,2 miljoen mensen niet goed rond komen, in 2017 was dat aantal gedaald naar iets minder dan 939.000.

5,7 procent van de gehele bevolking leeft dus in armoede. Deze mensen zijn arm volgens het niet-veel-maar-toereikendcriterium. Dat blijkt uit de publicatie ‘Armoede in Kaart’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Vooral in Rotterdam, Amsterdam en Den Haag woont een groot percentage arme mensen. Die gemeentes schommelen tussen de 10,9 en 10,3 procent.

Niet-veel-maar-toereikendcriterium

Het niet-veel-maar-toereikendcriterium is een andere term voor een armoedegrens en ligt iets hoger dan het basisbehoeftenbudget.

In het niet-veel-maar-toereikendcriterium wordt, naast basisbehoeften als eten en onderdak, ook rekening gehouden met minimale kosten van ontspanning en sociale participatie. Dat is bijvoorbeeld een korte vakantie of het lidmaatschap van een sport- of hobbyclub. Die dingen zijn niet noodzakelijk, maar wel zeer wenselijk.

Eén derde werkt

Onder de 939.000 mensen die in armoede leven in Nederland, vallen 272.000 kinderen en 92.000 65-plussers. Voor één derde van alle arme volwassenen (666.000 mensen), is hun werk de belangrijkste inkomstenbron. In 2017 bedraagt het aantal werkende arme mensen bijna 220.000.

Wat opvalt is dat in vrijwel elke bevolkingsgroep het aantal mensen die in armoede leven daalt, behalve bij Syriërs. Bij hen is het percentage juist fors gestegen. Meer dan de helft (55 procent) van de Syriërs was in 2017 arm, terwijl het in 2013 nog om ongeveer 40 procent ging.

3000 euro tekort

Gemiddeld komen arme huishoudens bijna 3000 euro per jaar te kort. Bij de helft van de huishoudens is het bedrag groter, bij de andere helft kleiner. Om die inkomenstekorten aan te vullen zou bijna 2,2 miljard euro nodig zijn.

Ondanks dat het aantal arme mensen over het algemeen daalt, komen die mensen gemiddeld wel meer tekort. In de periode 2011 tot 2014 ging het om 2200 euro per jaar, in 2015 om 2700 euro en vanaf 2016 om 3000 euro.

Dat heeft waarschijnlijk te maken met de aantrekkende economie. Huishoudens met een betrekkelijk klein tekort zijn daardoor uit armoede geraakt, terwijl dat de huishoudens met een groot tekort niet is gelukt.