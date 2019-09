SOS-bericht in flessenpost redt gezin

Een Amerikaans gezin is op bijzondere wijze gered uit een benarde positie.

Curtis Whitson, zijn vriendin en zijn 13-jarige zoon zaten vast bij een heftige waterval. Om hulp te krijgen, gooide Whitson er flessenpost uit. Die flessenpost bevatte een SOS-berichtje, en werd wonderbaarlijk genoeg onderaan de waterval door een voorbijganger gevonden.

Het gezin was aan het einde van een meerdaagse boottocht beland en zat vast bovenop een waterval. Het stuk touw, dat vast zou moeten zitten op de veilige weg naar beneden, was niet aanwezig. Er was dan ook geen manier om van de waterval af te komen, vertelt Whitson aan The Washington Post.

Wachten

Zonder telefoonservice had Whitson geen moderne manier om de hulpdiensten in te schakelen. Daarom pakte hij het 'ouderwets' aan en kraste hij 'HELP' op beide kanten van zijn bidon. Vervolgens schreef hij een SOS-bericht met de datum en locatie, wat hij vervolgens in de bidon stopte. „We kunnen nu alleen nog maar wachten", zei hij tegen zijn vriendin, nadat hij de bidon in het water had gegooid.

Hoe klein de kans ook was, na middernacht kreeg het gezin te horen dat ze „waren gevonden". „Blijf waar je bent en we zijn terug in de morgen", luidde het bericht vanuit de helikopter.