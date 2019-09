Snelheidsovertreders Estland mogen kiezen tussen boete of tijdstraf

Wanneer je door de politie wordt aangehouden wegens het overschrijden van de maximum snelheid, levert dit je meestal een boete op.

In Estland pakken ze het sinds kort radicaal anders aan. Hier krijgen snelheidsovertreders de keuze om in plaats van een boete een time-out van drie kwartier tot een uur te nemen, meldt Eer.ee.

Verkeersveiligheid

De tijdstraf voor automobilisten is onderdeel van een aantal nieuwe innovatieve maatregelen van de Estse overheid om het aantal verkeersongelukken terug te dringen. Bestuurders die minder dan 20 kilometer per uur te hard reden krijgen de optie om drie kwartier 'af te koelen' op een parkeerplaats. Wanneer je betrapt wordt op het overschrijden van de maximumsnelheid met meer dan 40 kilometer per uur wordt de tijdstraf verhoogd naar een uur.

„We onderzoeken op dit moment beleidsmaatregelen die de wegen veiliger moeten maken", vertelt Elari Kasamets, die de overheid adviseert op het gebied van verkeer. „Met deze proef willen we erachter komen wat de impact van de verloren tijd is op overtreders. Uit interviews is naar voren gekomen dat hardrijders de tijd die wordt gespendeerd aan het gesprek met de agent en de procedure waar ze mee te maken krijgen als vervelender ervaren dan het bedrag van de boete zelf."

De nieuwe sanctie is afgelopen week bij wijze van proef getest op een snelweg tussen de hoofdstad Tallinn en Rapla. De keuze om af te koelen is alleen bedoeld voor bestuurders die niet eerder voor een verkeersovertreding beboet zijn. Notoire hardrijders kregen de optie om een prent te omzeilen niet aangeboden en dienen alsnog een overboeking te volbrengen naar de Estse variant op het CJIB.

Of de tijdstraf een blijvend alternatief wordt van de traditionele verkeersboete is nog niet bekend. Hiervoor is nog meer onderzoek nodig.