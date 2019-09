Senioren appen liever dan dat ze bellen

Van jongeren was al bekend dat ze liever appen dan bellen. Uit onderzoek blijkt nu dat dit ook voor veel ouderen geldt.

Onderen ouderen wordt naar hartelust geappt. Uit onderzoek van SeniorWeb blijkt dat 43 procent van de ouderen liever een WhatsApp stuurt dan de telefoon pakt. Het is makkelijker en efficiënter en daarnaast vinden ze een berichtje sturen leuker, omdat ze direct foto’s en video’s kunnen meesturen. Ook vinden sommigen het prettig dat ze eerst even rustig kunnen nadenken of iets kunnen teruglezen. Voor slechthorenden is WhatsApp al helemaal een uitkomst, evenals voor mensen met familie en vrienden in het buitenland.

Onmisbaar?

Naast WhatsApp wordt ook smsen en Facebook Messenger regelmatig ingezet om familie en vrienden op de hoogte te brengen. Andere berichtenapps zoals Skype, iMessage, Telegram, Signal, Hangouts of SnapChat zijn niet populair onder 65+'ers. Bijna de helft van de ouderen gebruikt WhatsApp tussen de één en vijf keer per dag. Ongeveer een derde gebruikt de app niet dagelijks.

Zorgen om privacy

Ruim acht op de tien senioren maakt gebruik van één of meerdere sociale media zoals Facebook, WhatsApp, YouTube, Instagram, LinkedIn of Pinterest. Uit het onderzoek blijkt dat driekwart van de 65+'ers zich enigszins tot zeer bezorgd maakt over zijn of haar privacy bij het gebruik van sociale media. Bijna twee derde past daarom de privacy-instellingen aan. Een kwart van de ondervraagden weet echter niet welke instellingen belangrijk zijn of hoe ze deze kunnen instellen om hun persoonlijke gegevens, foto’s en video’s te beschermen.